Galatasaray'ın Fenerbahçe Galibiyeti Paylaşımları
Galatasaray'ın Fenerbahçe Galibiyeti Paylaşımları
Mourinho yönetiminde bu sezon derbilerden galibiyet çıkamayan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı yine sahadan mutlu ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla gelen zaferi sosyal medyada doyasıya yaşadı. Üst üste göndermeli mesajlar verildi.
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"İşte böyle, her sene böyle"
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"Soğuk içiniz"
Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu: Yine kepenk indirttik
"Kadıköy Hatırası"
Galatasaraylı oyuncular galibiyet sevincine soyunma odasında devam ederken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için pasta bırakıldı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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