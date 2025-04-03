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Galatasaray'ın Fenerbahçe Galibiyeti Paylaşımları

Galatasaray'ın Fenerbahçe Galibiyeti Paylaşımları

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.04.2025 - 11:43

Mourinho yönetiminde bu sezon derbilerden galibiyet çıkamayan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı yine sahadan mutlu ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla gelen zaferi sosyal medyada doyasıya yaşadı. Üst üste göndermeli mesajlar verildi.

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"İşte böyle, her sene böyle"

"İşte böyle, her sene böyle"
twitter.com

Fenerbahçe tribünlerinin bestesine göndermede bulunuldu. Victor Osimhen skor tabelasyla fotoğraf çektirirken skor ekrandan alındı.

"Soğuk içiniz"

"Soğuk içiniz"
twitter.com

Satışa çıkan Florya Suyu ürünü üzerinden mağlubiyete dair ezeli rakibe 'soğuk içiniz' denildi.

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu: Yine kepenk indirttik

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu: Yine kepenk indirttik

Sarı-lacivertli yetkililer, ligin ilk yarısında yine Kadıköy'de 3-1'lik skorla kaybedilen maç sonrasında Galatasaraylı futbolcuların sevinç gösterisini engellemek için soyunma odası çıkış tünelinin girişini kapatmıştı.

"Kadıköy Hatırası"

"Kadıköy Hatırası"
twitter.com

Galatasaraylı oyuncular galibiyet sevincine soyunma odasında devam ederken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için pasta bırakıldı.

Galatasaraylı oyuncular galibiyet sevincine soyunma odasında devam ederken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için pasta bırakıldı.

Pastanın üzerinde 'İyi ki Doğdun Başkan yazıyordu. Sarı-lacivertliler, başkanlarının doğum gününde galip gelemedi.

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"Sizin eviniz, bizim kurallarımız"

"Galatasaray delirtir"

"Her zaman her yerde en büyük Cimbom"

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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