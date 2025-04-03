'Benim onunla aramda bir şey olmadı. Ben hakemleri tebrik ettim, o da tebrik etti. Ben giderken arkadan müdahalesi oldu. Burnumda bir çizik oluştu. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç önü de sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi ama dediğim gibi çok da önemli değil. Yaşananları abartmayacağım.