Burun Sıkma Olayının Öncesinde Yaşananlar Ortaya Çıktı!
Burun Sıkma Olayının Öncesinde Yaşananlar Ortaya Çıktı!
Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasında sahadaki oyunun önüne geçen Mourinho - Okan Buruk geriliminin nasıl başladığı belli oldu. A Spor'dan Koray Baloğlu'nun kamerasına yansıyan görüntülerde iki teknik adamın da son düdüğün çalmasının ardından hakemin elini sıkmaya gittiği, Buruk'un Mourinho'ya karşı sevinç gösterisinde bulunduğu görülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlangıç anından itibaren Jose Mourinho ile Okan Buruk arasındaki gerilimin tamamı 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buruk yaşanalara dair maç sonunda şunları söylemişti 👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın