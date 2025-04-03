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Burun Sıkma Olayının Öncesinde Yaşananlar Ortaya Çıktı!

Burun Sıkma Olayının Öncesinde Yaşananlar Ortaya Çıktı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.04.2025 - 10:04

Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasında sahadaki oyunun önüne geçen Mourinho - Okan Buruk geriliminin nasıl başladığı belli oldu. A Spor'dan Koray Baloğlu'nun kamerasına yansıyan görüntülerde iki teknik adamın da son düdüğün çalmasının ardından hakemin elini sıkmaya gittiği, Buruk'un Mourinho'ya karşı sevinç gösterisinde bulunduğu görülüyor.

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Başlangıç anından itibaren Jose Mourinho ile Okan Buruk arasındaki gerilimin tamamı 👇🏻

Buruk yaşanalara dair maç sonunda şunları söylemişti 👇🏻

Buruk yaşanalara dair maç sonunda şunları söylemişti 👇🏻

'Benim onunla aramda bir şey olmadı. Ben hakemleri tebrik ettim, o da tebrik etti. Ben giderken arkadan müdahalesi oldu. Burnumda bir çizik oluştu. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç önü de sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi ama dediğim gibi çok da önemli değil. Yaşananları abartmayacağım.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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