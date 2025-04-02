Son yıllarda ne yazık ki görmeye alışık olduğumuz Fenerabahçe - Galatasaray maçlarındaki yüksek tansiyon yine karşımıza çıktı. Bu kez futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kendini tutamadı. Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı. Portekizli çalıştırıcı, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzakta bulunan, tedavisine ülkesi Arjantin'de devam eden Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'yi kahkahaya boğdu.