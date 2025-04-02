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Mauro Icardi'den Okan Buruk'un Burnunu Sıkan Mourinho'ya Tepki

Mauro Icardi'den Okan Buruk'un Burnunu Sıkan Mourinho'ya Tepki

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.04.2025 - 00:11 Son Güncelleme: 03.04.2025 - 00:16

Son yıllarda ne yazık ki görmeye alışık olduğumuz Fenerabahçe - Galatasaray maçlarındaki yüksek tansiyon yine karşımıza çıktı. Bu kez futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kendini tutamadı. Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı. Portekizli çalıştırıcı, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzakta bulunan, tedavisine ülkesi Arjantin'de devam eden Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'yi kahkahaya boğdu.

Maçta yaşananlar 👇

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Mauro Icardi'nin sosyal medya paylaşımı 👇

Mauro Icardi'nin sosyal medya paylaşımı 👇

'Sadece hentbol oynamıyorlar. Boks da yapıyorlar.'

Mourinho, Gaziantep maçı sonrasında göndermede bulunmuştu.

Mourinho, Gaziantep maçı sonrasında göndermede bulunmuştu.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etmiş, karşılaşmaya Davinson Sanchez'in içinde bulunduğu pozisyon damga vurmuştu. Mourinho, ezeli rakiplerinin elde ettiği galibiyet sonrasında Instagram hesabından pozisyona ait görseli kullanarak şunları demişti:

'Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum.'

Arjantinli futbolcu da cevap olarak şu fotoğrafları paylaşmıştı.

Arjantinli futbolcu da cevap olarak şu fotoğrafları paylaşmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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