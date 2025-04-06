Alperen Şengün'ün Motivasyonu Babasından Azar Yeme Korkusuymuş

Oklahama'nın 11 maçlık galibiyet serisini sonlandırılmasına büyük katkı veren Alperen, maçın sonunda muhabirin “Ailen Türkiye’den seni izlemek için geldiğinde, nasıl bir motivasyonun oluyor?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

'Biliyorsun, kötü oynayamam,yumuşak oynayamam. Babam izliyor, o yüzden her şeyimi vermeliyim. Eğer yumuşak oynadıysam eve gittiğimde bana kızgın oluyor, evimde bunu istemiyorum (gülerek).”