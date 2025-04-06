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Alperen Şengün'ün Motivasyonu Babasından Azar Yeme Korkusuymuş

Alperen Şengün'ün Motivasyonu Babasından Azar Yeme Korkusuymuş

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.04.2025 - 13:06

Kısa sürede gösterdiği gelişimle NBA'de dikkatleri üzerine çeken ve 2025 All Star'a seçilme şansı yakalan milli basketbolcu Alperen Şengün, sahadaki hırsının kaynağını samimi bir itirafla açıkladı. Şengün'ü daha iyi olmaya motive eden babasının kendisini takip etmesiymiş.

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Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder'ı 125-111 mağlup etmeyi başardı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder'ı 125-111 mağlup etmeyi başardı.

22 yaşındaki oyuncumuz, mücadelede 31 sayı, 4 asist, 3 top çalma ve 2 ribauntla oynadı.

Maçtan sonra "yumuşak oynayamam, babam izliyor" dedi.

Maçtan sonra "yumuşak oynayamam, babam izliyor" dedi.

Oklahama'nın 11 maçlık galibiyet serisini sonlandırılmasına büyük katkı veren Alperen, maçın sonunda muhabirin “Ailen Türkiye’den seni izlemek için geldiğinde, nasıl bir motivasyonun oluyor?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

'Biliyorsun, kötü oynayamam,yumuşak oynayamam. Babam izliyor, o yüzden her şeyimi vermeliyim. Eğer yumuşak oynadıysam eve gittiğimde bana kızgın oluyor, evimde bunu istemiyorum (gülerek).”

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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