Alperen Şengün'ün Motivasyonu Babasından Azar Yeme Korkusuymuş
Alperen Şengün'ün Motivasyonu Babasından Azar Yeme Korkusuymuş
Kısa sürede gösterdiği gelişimle NBA'de dikkatleri üzerine çeken ve 2025 All Star'a seçilme şansı yakalan milli basketbolcu Alperen Şengün, sahadaki hırsının kaynağını samimi bir itirafla açıkladı. Şengün'ü daha iyi olmaya motive eden babasının kendisini takip etmesiymiş.
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Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder'ı 125-111 mağlup etmeyi başardı.
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Maçtan sonra "yumuşak oynayamam, babam izliyor" dedi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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