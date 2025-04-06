Eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun Kariyeri Sona Erebilir
Eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun Kariyeri Sona Erebilir
Süper Lig'de üç sezon Fenerbahçe'de top koşturan Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'nun hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Bilgilendirme, oyuncunun şu anda forması giydiği ülkesindeki kulüp Sao Paulo'dan geldi. 37 yaşındaki oyuncunun kariyeri sona erebilir.
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Gustavo'nun hastalığı ne?
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2019'da Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.
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