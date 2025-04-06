Eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun Kariyeri Sona Erebilir

2008 yılında Hoffenheim ile başlayan Almanya kariyerinde Münih ve Wolfsburg formaları giyen Gustavo, 2017'de Fransa ekibi Marsilya'ya transfer olmuş, burada iki sezon oynadıktan sonra 2019 yazında 6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Brezilyalı, sarı-lacivertli kulüple 97 maça çıkmış, 2022 yazında bedelsiz olarak Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a imza atmıştı.