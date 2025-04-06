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Eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun Kariyeri Sona Erebilir

Eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun Kariyeri Sona Erebilir

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.04.2025 - 14:59

Süper Lig'de üç sezon Fenerbahçe'de top koşturan Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'nun hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Bilgilendirme, oyuncunun şu anda forması giydiği ülkesindeki kulüp Sao Paulo'dan geldi. 37 yaşındaki oyuncunun kariyeri sona erebilir.

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Gustavo'nun hastalığı ne?

Gustavo'nun hastalığı ne?

Sao Paulo'dan yapılan açıklamada Luiz Gustavo'nun sağlık durumu hakkında şu ifadeler kullanıldı:

 'Göğüs bölgesinde ağrı şikayetinde bulunan Gustavo, sağlık ekibinin kontrolleri sonucunda hemen Albert Einstein Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan görüntüleme testlerinde, pulmoner tromboemboli (akciğer embolisi) tespiti yapıldı. Oyuncu, gözlem altında olması ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı.'

2019'da Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.

2019'da Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.

2008 yılında Hoffenheim ile başlayan Almanya kariyerinde Münih ve Wolfsburg formaları giyen Gustavo, 2017'de Fransa ekibi Marsilya'ya transfer olmuş, burada iki sezon oynadıktan sonra 2019 yazında 6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Brezilyalı, sarı-lacivertli kulüple 97 maça çıkmış, 2022 yazında bedelsiz olarak Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a imza atmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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