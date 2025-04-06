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Berhan Şimşek A Haber’e Özgür Özel’i Eleştirince CHP’li Delegenin Tepkisi Canlı Yayına Yansıdı

Berhan Şimşek A Haber’e Özgür Özel’i Eleştirince CHP’li Delegenin Tepkisi Canlı Yayına Yansıdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2025 - 15:38

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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'da gerçekleştirildi. Kurultay'da Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi. CHP eski milletvekili Berhan Şimşek ise adaylığını duyurmuştu. Ancak Şimşek'in imzaları belirtilen sürede teslim etmediği gerekçesiyle adaylığı düşürüldü. Bu kararın ardından Şimşek ve Özel'in tartışma anları kameralara yansıdı.

Berhan Şimşek, sonrasında karara dair gazetecilere açıklama yaparken, A Haber mikrofonuna da konuştu. Şimşek'in A Haber'e konuştuğunu gören bir CHP'li delegenin 'Berhan, aferin' tepkisi dikkat çekti.

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CHP'li delegenin Berhan Şimşek'e tepkisi kameralara böyle yansıdı 👇

Eski milletvekili Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı. Ancak Şimşek, yarışamadı.

Eski milletvekili Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı. Ancak Şimşek, yarışamadı.
twitter.com

CHP Genel Başkanı yeniden Özgür Özel seçildi. 

Berhan Şimşek ise adaylığının düşürülmesini şu sözlerle açıkladı: Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağan Kurultayı’nda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel’e sayın Murat Emir’le sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen ‘hayır vakit geçmiştir’ dediler ama geçen Kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar.”

Şimşek, daha sonra yaptığı paylaşımda ise “Sosyal medyadan Eleştirenlere ve destek verenlere hepsine teşekkür ediyorum yeterli imzanın üzerine çıkmamıza rağmen adaylık başvurumuz kabul edilmemiştir İstiklal Marşı’nın ilk kelimesi korkmadır sanıyorum konuşacaklarımdan korktular” ifadelerini kullandı.

"Berhan, aferin. A Haber'e ver röportajı!"

"Berhan, aferin. A Haber'e ver röportajı!"

Adaylığının düşürülmesinin ardından Berhan Şimşek'in röportaj verdiği kanallar arasında A Haber de vardı. Bunun üzerine Şimşek'in A Haber'e konuştuğunu göre CHP'li bir delege ''Berhan, aferin. A Haber'e ver röportajı!' sözleriyle sert tepki gösterdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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