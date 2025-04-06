Berhan Şimşek A Haber’e Özgür Özel’i Eleştirince CHP’li Delegenin Tepkisi Canlı Yayına Yansıdı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'da gerçekleştirildi. Kurultay'da Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi. CHP eski milletvekili Berhan Şimşek ise adaylığını duyurmuştu. Ancak Şimşek'in imzaları belirtilen sürede teslim etmediği gerekçesiyle adaylığı düşürüldü. Bu kararın ardından Şimşek ve Özel'in tartışma anları kameralara yansıdı.
Berhan Şimşek, sonrasında karara dair gazetecilere açıklama yaparken, A Haber mikrofonuna da konuştu. Şimşek'in A Haber'e konuştuğunu gören bir CHP'li delegenin 'Berhan, aferin' tepkisi dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP'li delegenin Berhan Şimşek'e tepkisi kameralara böyle yansıdı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski milletvekili Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı. Ancak Şimşek, yarışamadı.
"Berhan, aferin. A Haber'e ver röportajı!"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın