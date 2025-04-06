Berhan Şimşek A Haber’e Özgür Özel’i Eleştirince CHP’li Delegenin Tepkisi Canlı Yayına Yansıdı

CHP Genel Başkanı yeniden Özgür Özel seçildi.

Berhan Şimşek ise adaylığının düşürülmesini şu sözlerle açıkladı: Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağan Kurultayı’nda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel’e sayın Murat Emir’le sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen ‘hayır vakit geçmiştir’ dediler ama geçen Kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar.”

Şimşek, daha sonra yaptığı paylaşımda ise “Sosyal medyadan Eleştirenlere ve destek verenlere hepsine teşekkür ediyorum yeterli imzanın üzerine çıkmamıza rağmen adaylık başvurumuz kabul edilmemiştir İstiklal Marşı’nın ilk kelimesi korkmadır sanıyorum konuşacaklarımdan korktular” ifadelerini kullandı.