Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Yozgat’ta yapılan eyleme büyük bir destek geldi. Yozgatlı çiftçiler, motorlu araçlarla düzenlenen konvoya katılarak İmamoğlu'na destek vermişti.
Yeni paylaşılan görüntülerde çiftçiler, tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'na selam göndererek desteklerini dile getirdi.
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ANKA Haber Ajansı tarafından paylaşılan videoda, elinde megafonla konuşma yapan bir çiftçi, şu sözlere yer verdi:
Çiftçilerin bu açıklamalarının ardından hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.
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