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Traktör Konvoyu ile Protesto Etmişlerdi: Yozgatlı Çiftçilerden Ekrem İmamoğlu’na Destek Mesajı

Traktör Konvoyu ile Protesto Etmişlerdi: Yozgatlı Çiftçilerden Ekrem İmamoğlu’na Destek Mesajı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 20:27

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Yozgat’ta yapılan eyleme büyük bir destek geldi. Yozgatlı çiftçiler, motorlu araçlarla düzenlenen konvoya katılarak İmamoğlu'na destek vermişti. 

Yeni paylaşılan görüntülerde çiftçiler, tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'na selam göndererek desteklerini dile getirdi.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇

ANKA Haber Ajansı tarafından paylaşılan videoda, elinde megafonla konuşma yapan bir çiftçi, şu sözlere yer verdi:

ANKA Haber Ajansı tarafından paylaşılan videoda, elinde megafonla konuşma yapan bir çiftçi, şu sözlere yer verdi:

'AKP'nin kalesinden 'Yüzde 84 oy aldık' diye sevinenlerin kalesinden Silivri'ye kucak dolusu saygıyla, sevgiyle. Korkmuyoruz, korkmayacağız, yılmıyoruz, Her şey çok güzel olacak. Yozgat çıldırmış olmalı, Aydıncık çıldırmış olmalı, Kazankaya çıldırdı, gelin tutuklayın.'

Çiftçilerin bu açıklamalarının ardından hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.

Çiftçilerin bu açıklamalarının ardından hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.

Bu video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasına karşı tepkiler devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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