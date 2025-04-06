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Gazeteci Şaban Sevinç'ten "İmamoğlu Olmazsa Özgür Özel Cumhurbaşkanı Adayı Olabilir” Açıklaması

Gazeteci Şaban Sevinç'ten "İmamoğlu Olmazsa Özgür Özel Cumhurbaşkanı Adayı Olabilir” Açıklaması

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 17:29

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CHP'nin 6 Nisan’da olağanüstü topladığı “İrade Milletindir” Kurultayı’nda tek aday olan Özgür Özel, 1171 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi. 

Kurultay sonrasında gözler, CHP’nin cumhurbaşkanı adayına çevrildi. Bu konuda dikkat çeken açıklama, Ekol TV’ye konuşan Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç’ten geldi.

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Sevinç, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda net bir duruş sergilediğini ifade etti.

Sevinç, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda net bir duruş sergilediğini ifade etti.

CHP, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ediyor. CHP sonuna kadar böyle yürüyecektir” ifadelerini kullandı.

Ancak İmamoğlu hakkında verilen diploma iptali ve tutuklama kararı, adaylığını riske atmış durumda. Bu ihtimale karşı Şaban Sevinç, Özgür Özel’in aday olarak öne çıkabileceğini vurguladı.

Ancak İmamoğlu hakkında verilen diploma iptali ve tutuklama kararı, adaylığını riske atmış durumda. Bu ihtimale karşı Şaban Sevinç, Özgür Özel’in aday olarak öne çıkabileceğini vurguladı.

“Eğer İmamoğlu aday olamazsa, Özgür Özel çıkar. İmamoğlu’nun tercihi de burada etkili olur ama ben tüm bunlara gerek kalmayacağını düşünüyorum” dedi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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