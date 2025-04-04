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Müsavat Dervişoğlu, Protesto Nedeniyle Tutuklanan Gencin Mektubunu Okudu: "Vatan Sağ Olsun"

Müsavat Dervişoğlu, Protesto Nedeniyle Tutuklanan Gencin Mektubunu Okudu: "Vatan Sağ Olsun"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 17:04 Son Güncelleme: 04.04.2025 - 17:13

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24 Mart günü Saraçhane’de gerçekleştirilen yürüyüş sırasında büyük bir Türk bayrağı taşıyan Marmara Üniversitesi öğrencisi Sami Ayberk Ünlü, yürüyüş sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencisi olan Ünlü, kalabalık içerisinde elinde taşıdığı büyük Türk bayrağıyla dikkat çekmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, katıldığı bir televizyon programında tutuklu bulunan Ayberk Ünlü’nün cezaevinden gönderdiği mektubu okudu.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Dervişoğlu, protestolar sırasında gözaltına alınıp tutuklanan gençlere saygı ve sevgilerini ilettiğini belirtti.

Dervişoğlu, protestolar sırasında gözaltına alınıp tutuklanan gençlere saygı ve sevgilerini ilettiğini belirtti.

Ardından, mektubu “Gözleri yaşarmadan dinleyebilen dinlesin, bunu yaptıranlara da ibret olsun” sözleriyle okumaya başladı.

Ayberk Ünlü’nün mektubunda şu ifadeler yer aldı:

Ayberk Ünlü’nün mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Türk bayrağını dalgalandırmaktan duyduğum gurur tarif edilemez. Savaşmaya devam ettikçe kaybetmiş sayılmayız. Sonuç ne olursa olsun bizim içimiz rahat. Vatan sağ olsun.”

Tutukluluğu kamuoyunda tepkilere yol açan Ünlü'nün durumu sosyal medyada da gündem olurken, öğrencinin bayrak taşıdığı görüntüler pek çok mecrada paylaşıldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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