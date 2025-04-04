Müsavat Dervişoğlu, Protesto Nedeniyle Tutuklanan Gencin Mektubunu Okudu: "Vatan Sağ Olsun"

24 Mart günü Saraçhane’de gerçekleştirilen yürüyüş sırasında büyük bir Türk bayrağı taşıyan Marmara Üniversitesi öğrencisi Sami Ayberk Ünlü, yürüyüş sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencisi olan Ünlü, kalabalık içerisinde elinde taşıdığı büyük Türk bayrağıyla dikkat çekmişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, katıldığı bir televizyon programında tutuklu bulunan Ayberk Ünlü’nün cezaevinden gönderdiği mektubu okudu.
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Dervişoğlu, protestolar sırasında gözaltına alınıp tutuklanan gençlere saygı ve sevgilerini ilettiğini belirtti.
Ayberk Ünlü’nün mektubunda şu ifadeler yer aldı:
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