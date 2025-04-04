Müsavat Dervişoğlu, Protesto Nedeniyle Tutuklanan Gencin Mektubunu Okudu: "Vatan Sağ Olsun"

“Türk bayrağını dalgalandırmaktan duyduğum gurur tarif edilemez. Savaşmaya devam ettikçe kaybetmiş sayılmayız. Sonuç ne olursa olsun bizim içimiz rahat. Vatan sağ olsun.”

Tutukluluğu kamuoyunda tepkilere yol açan Ünlü'nün durumu sosyal medyada da gündem olurken, öğrencinin bayrak taşıdığı görüntüler pek çok mecrada paylaşıldı.