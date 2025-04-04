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Cem Küçük'ten Canlı Yayında Skandal Sözler: Tepki Gösteren Vatandaşları "Azınlık" Olarak Nitelendirdi

Cem Küçük'ten Canlı Yayında Skandal Sözler: Tepki Gösteren Vatandaşları "Azınlık" Olarak Nitelendirdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 15:11

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Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV'de Zeliha Saraç'ın sunduğu programda, oyuncu Aybüke Pusat'ın TRT'deki dizi kadrosundan çıkarılması kararına yönelik tepkilere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küçük, tepki gösterenleri 'Onlar vatandaş değil, Türkiye'de bir azınlık. Onların bir önemi yok Türkiye'de' diyerek tanımladı.

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Küçük, TRT’de çalışmanın CHP'nin propagandasına destek vermekle bağdaştırılamayacağını belirterek, Pusat’ın dizi kadrosundan çıkarılmasını "hak etti" şeklinde değerlendirdi.

Küçük, TRT’de çalışmanın CHP'nin propagandasına destek vermekle bağdaştırılamayacağını belirterek, Pusat’ın dizi kadrosundan çıkarılmasını "hak etti" şeklinde değerlendirdi.

Programda Zeliha Saraç, TRT'nin bir kamu televizyonu olduğunu hatırlatarak, 'Ben sana vatandaşın söylediğini söylüyorum, 'TRT devletin kanalı' diyorlar' ifadelerini kullandı.

Buna karşılık Küçük, "Özgür Özel ‘Ekol TV’yi izlemeyin’ dedi. Ben de boykota destek verdim. Ekol TV beni burada tutar mı?" diyerek, kendini savundu.

Buna karşılık Küçük, "Özgür Özel ‘Ekol TV’yi izlemeyin’ dedi. Ben de boykota destek verdim. Ekol TV beni burada tutar mı?" diyerek, kendini savundu.

Yapılan bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Küçük’ün kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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