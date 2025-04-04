Cem Küçük'ten Canlı Yayında Skandal Sözler: Tepki Gösteren Vatandaşları "Azınlık" Olarak Nitelendirdi

Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV'de Zeliha Saraç'ın sunduğu programda, oyuncu Aybüke Pusat'ın TRT'deki dizi kadrosundan çıkarılması kararına yönelik tepkilere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küçük, tepki gösterenleri 'Onlar vatandaş değil, Türkiye'de bir azınlık. Onların bir önemi yok Türkiye'de' diyerek tanımladı.
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Küçük, TRT’de çalışmanın CHP'nin propagandasına destek vermekle bağdaştırılamayacağını belirterek, Pusat’ın dizi kadrosundan çıkarılmasını "hak etti" şeklinde değerlendirdi.
Buna karşılık Küçük, "Özgür Özel ‘Ekol TV’yi izlemeyin’ dedi. Ben de boykota destek verdim. Ekol TV beni burada tutar mı?" diyerek, kendini savundu.
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