Fatih Altaylı’dan Espressolab’e Ziyarete Giden Çiğdem Simavi Yorumu: “Koç Ailesi Bir Mesaj Vermeye Çalışıyor”
Fatih Altaylı’dan Espressolab’e Ziyarete Giden Çiğdem Simavi Yorumu: “Koç Ailesi Bir Mesaj Vermeye Çalışıyor”
Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi, Espressolab’i ziyaret etti, Esat Kocadağ ile kahve içti. Espressolab’in sahibi ve kurucusu Esat Kocadağ, o anları Instagram hesabından paylaştı.
Çiğdem Simavi’nin bu ziyaretini gazeteci Fatih Altaylı “Görünen o ki, Koç Ailesi Ana Kraliçe vasıtasıyla birilerine bir mesaj vermeye çalışıyor. Açıkçası nedenini çok merak ettim. Öylesine bir ziyaret olmadığından eminim” sözleriyle yorumladı.
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CHP’nin boykot listesinin en başında yer alan Espressolab’in dün sürpriz bir ziyaretçisi vardı.
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Gazeteci Fatih Altaylı da kendi sitesinde yayımladığı köşe yazısında bu ziyarete değindi.
İşte Fatih Altaylı’nın Çiğdem Simavi’nin Espressolab ziyareti hakkında yazdıkları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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