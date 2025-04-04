Fatih Altaylı’dan Espressolab’e Ziyarete Giden Çiğdem Simavi Yorumu: “Koç Ailesi Bir Mesaj Vermeye Çalışıyor”

“Dün çok şaşırdığım bir sosyal medya paylaşımına rast geldim.

Anlatayım, siz de şaşırın.

Çiğdem Simavi’yi duymuşsunuzdur herhalde.

Koç Grubu’nun “ana kraliçesi”.

Rahmi Koç’un eski eşi, üç çocuğunun yani rahmetli Mustafa Koç’un, Holding’in başkanı Ömer Koç’un ve Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç’un annesi.

Akşam saatlerinde Espresso Lab’in patronu Esat Kocadağ, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

86 yaşındaki Çiğdem Simavi, üşenmemiş kalmış Espresso Lab’in Merter’deki merkezine ziyarete gitmişti.

Muhtemeldir ki, Çiğdem Hanım daha önce hayatında bir kez olsun Espresso Lab’den tek bir fincan kahve içmemiş, yine muhtemeldir ki, uzun yıllardır Merter’e gitmemiştir.

Tam da bugünlerde, Espresso Lab’i ziyaret etmesi, hem de Esat Kocadağ’ın çok övündüğü merkez ofisine kadar giderek bunu bir de fotoğrafla belgelemesi şansa olacak bir şey değildir.

Görünen o ki, Koç Ailesi Ana Kraliçe vasıtasıyla birilerine bir mesaj vermeye çalışıyor.

Açıkçası nedenini çok merak ettim.

Öylesine bir ziyaret olmadığından eminim.”