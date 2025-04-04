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Fatih Altaylı’dan Espressolab’e Ziyarete Giden Çiğdem Simavi Yorumu: “Koç Ailesi Bir Mesaj Vermeye Çalışıyor”

Fatih Altaylı’dan Espressolab’e Ziyarete Giden Çiğdem Simavi Yorumu: “Koç Ailesi Bir Mesaj Vermeye Çalışıyor”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.04.2025 - 12:23

Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi, Espressolab’i ziyaret etti, Esat Kocadağ ile kahve içti. Espressolab’in sahibi ve kurucusu Esat Kocadağ, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Çiğdem Simavi’nin bu ziyaretini gazeteci Fatih Altaylı “Görünen o ki, Koç Ailesi Ana Kraliçe vasıtasıyla birilerine bir mesaj vermeye çalışıyor. Açıkçası nedenini çok merak ettim. Öylesine bir ziyaret olmadığından eminim” sözleriyle yorumladı.

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CHP’nin boykot listesinin en başında yer alan Espressolab’in dün sürpriz bir ziyaretçisi vardı.

CHP’nin boykot listesinin en başında yer alan Espressolab’in dün sürpriz bir ziyaretçisi vardı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi, Espressolab’in Merter şubesini ziyaret ederek Espressolab’in sahibi Esat Kocadağ ile kahve içti. Esat Kocadağ, Simavi’nin ziyaretini Instagram hesabından “Bugün Espressolab’de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum” sözleriyle paylaştı.

Çiğdem Simavi’nin ziyareti kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Fatih Altaylı da kendi sitesinde yayımladığı köşe yazısında bu ziyarete değindi.

Gazeteci Fatih Altaylı da kendi sitesinde yayımladığı köşe yazısında bu ziyarete değindi.

Altaylı yazısında, Çiğdem Simavi’nin ziyareti hakkında “Görünen o ki, Koç Ailesi Ana Kraliçe vasıtasıyla birilerine bir mesaj vermeye çalışıyor. Açıkçası nedenini çok merak ettim. Öylesine bir ziyaret olmadığından eminim” dedi.

İşte Fatih Altaylı’nın Çiğdem Simavi’nin Espressolab ziyareti hakkında yazdıkları:

İşte Fatih Altaylı’nın Çiğdem Simavi’nin Espressolab ziyareti hakkında yazdıkları:

“Dün çok şaşırdığım bir sosyal medya paylaşımına rast geldim.

Anlatayım, siz de şaşırın.

Çiğdem Simavi’yi duymuşsunuzdur herhalde.

Koç Grubu’nun “ana kraliçesi”.

Rahmi Koç’un eski eşi, üç çocuğunun yani rahmetli Mustafa Koç’un, Holding’in başkanı Ömer Koç’un ve Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç’un annesi.

Akşam saatlerinde Espresso Lab’in patronu Esat Kocadağ, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

86 yaşındaki Çiğdem Simavi, üşenmemiş kalmış Espresso Lab’in Merter’deki merkezine ziyarete gitmişti.

Muhtemeldir ki, Çiğdem Hanım daha önce hayatında bir kez olsun Espresso Lab’den tek bir fincan kahve içmemiş, yine muhtemeldir ki, uzun yıllardır Merter’e gitmemiştir.

Tam da bugünlerde, Espresso Lab’i ziyaret etmesi, hem de Esat Kocadağ’ın çok övündüğü merkez ofisine kadar giderek bunu bir de fotoğrafla belgelemesi şansa olacak bir şey değildir.

Görünen o ki, Koç Ailesi Ana Kraliçe vasıtasıyla birilerine bir mesaj vermeye çalışıyor.

Açıkçası nedenini çok merak ettim.

Öylesine bir ziyaret olmadığından eminim.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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