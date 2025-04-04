Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla İlgili İddialarda Bulunan Hacı Yakışıklı'ya Elçin Sangu'dan Cevap
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla İlgili İddialarda Bulunan Hacı Yakışıklı'ya Elçin Sangu'dan Cevap
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykot gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili Hacı Yakışıklı çeşitli iddialarda bulunurken, bir başka oyuncu Elçin Sangu'dan yalanlama geldi. Detaylar içeriğimizde 👇
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"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmasının ardından adli takip şartıyla bugün serbest bırakıldı.
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Ünlü oyuncu serbest kaldıktan sonra ilk Instagram paylaşımını "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" şeklinde yaptı ve şu sözleri ekledi 👇
Gazeteci Hacı Yakışıklı, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun bir WhatsApp grubundan oyuncuları örgütlediği için gözaltına alındığını iddia etti.
Oyuncu Elçin Sangu, gazeteci Hacı Yakışıklı'yı sosyal medya hesabından yalanladı.
Sangu'nun paylaşımı şöyle 👇
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Yönetmen Deniz Atam da Elçin Sangu'ya böyle destek verdi.
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