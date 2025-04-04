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Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla İlgili İddialarda Bulunan Hacı Yakışıklı'ya Elçin Sangu'dan Cevap

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla İlgili İddialarda Bulunan Hacı Yakışıklı'ya Elçin Sangu'dan Cevap

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
04.04.2025 - 14:52 Son Güncelleme: 04.04.2025 - 14:56

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykot gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili Hacı Yakışıklı çeşitli iddialarda bulunurken, bir başka oyuncu Elçin Sangu'dan yalanlama geldi. Detaylar içeriğimizde 👇

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"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmasının ardından adli takip şartıyla bugün serbest bırakıldı.

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmasının ardından adli takip şartıyla bugün serbest bırakıldı.

Üzümoğlu, boykotu desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Ünlü oyuncu serbest kaldıktan sonra ilk Instagram paylaşımını "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" şeklinde yaptı ve şu sözleri ekledi 👇

Ünlü oyuncu serbest kaldıktan sonra ilk Instagram paylaşımını "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" şeklinde yaptı ve şu sözleri ekledi 👇

'Herkese gösterdiği destek için teşekkür ederim. Eğer birlik olursak, eğer öteki demeden kol kola olursak, eğer barış içinde sözümüzü söylemekten çekinmezsek, umut dolu güzel günler bizimdir. Hapsedilen gençlerimiz, yarınlarımız, gelecek cumhurbaşkanlarımız, mühendislerimiz doktorlarımız, sanatçılarımız için mücadele etmek zorundayız. Bu memleket bizim. Gelecek bizim.'

Gazeteci Hacı Yakışıklı, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun bir WhatsApp grubundan oyuncuları örgütlediği için gözaltına alındığını iddia etti.

Gazeteci Hacı Yakışıklı, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun bir WhatsApp grubundan oyuncuları örgütlediği için gözaltına alındığını iddia etti.

Yakışıklı'nın sözleri şöyle: 'Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor ve bu WhatsApp grubuna da oyuncuları ekliyor. Burada oyunculara özellikle İmamoğlu ve boykot üzerinden ne yapmaları gerektiğini söyleyerek onay isteniyor, oyuncular da bunun üzerine savcılığa şikayet ediyorlar.'

Oyuncu Elçin Sangu, gazeteci Hacı Yakışıklı'yı sosyal medya hesabından yalanladı.

Oyuncu Elçin Sangu, gazeteci Hacı Yakışıklı'yı sosyal medya hesabından yalanladı.

Sangu'nun paylaşımı şöyle 👇

Sangu'nun paylaşımı şöyle 👇
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Yönetmen Deniz Atam da Elçin Sangu'ya böyle destek verdi.

Yönetmen Deniz Atam da Elçin Sangu'ya böyle destek verdi.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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