Boykot Çağrısı Sonrası Serbest Bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan İlk Paylaşım!
Boykot Çağrısı Sonrası Serbest Bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan İlk Paylaşım!
Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medyada yaptığı boykot çağrısı paylaşımının ardından gözaltına alınmıştı. Üzümoğlu'nun gözaltı nedeni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' olarak açıklanmıştı. Bu gerekçeyle 11 kişinin gözaltına almasıyla başlayan süreçte, Üzümoğlu adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Serbest kalmasının ardından ise sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı.
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Şakir Paşa Ailesi dizisinin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu "boykot çağrısı yapanlar" ile ilgili soruşturmada gözaltına alındı.
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Üzümoğlu serbest bırakıldıktan sonra ilk kez paylaşım yaptı.
İşte o paylaşımı:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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susma ve korkma zamanı değil. Cansın Cem Yiğit 👏❤🤞
Argo ve seksist konuşmayı pek sevmeyen ben ; Ammaaaa taşşaklı adamsın breee 😁❤️
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