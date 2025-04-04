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Boykot Çağrısı Sonrası Serbest Bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan İlk Paylaşım!

Boykot Çağrısı Sonrası Serbest Bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan İlk Paylaşım!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.04.2025 - 08:09 Son Güncelleme: 04.04.2025 - 08:13

Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medyada yaptığı boykot çağrısı paylaşımının ardından gözaltına alınmıştı. Üzümoğlu'nun gözaltı nedeni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' olarak açıklanmıştı. Bu gerekçeyle 11 kişinin gözaltına almasıyla başlayan süreçte, Üzümoğlu adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Serbest kalmasının ardından ise sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı.

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Şakir Paşa Ailesi dizisinin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu "boykot çağrısı yapanlar" ile ilgili soruşturmada gözaltına alındı.

Şakir Paşa Ailesi dizisinin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu "boykot çağrısı yapanlar" ile ilgili soruşturmada gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'boykot çağrısı yapanlar' hakkında başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Ünlü oyuncu Üzümoğlu da bu isimler arasındaydı.

Dün gözaltına alınan oyuncu için ünlü isimler destek mesajları yayınladı. Üzümoğlu hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Savcılık soruşturmayı, 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından başlatmıştı.

Açıklamada boykot çağrıları, 'ayrıştırıcı söylemler' olarak nitelendirildi.

Üzümoğlu serbest bırakıldıktan sonra ilk kez paylaşım yaptı.

Üzümoğlu serbest bırakıldıktan sonra ilk kez paylaşım yaptı.

Ekram İmamoğlu'nun tutuklanması ile birlikte başlayan protestolarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına destek veren oyuncular ya işinden oldu ya da haklarında soruşturma başlatıldı. 

Üzümoğlu ülkemizde yaşanan bu olaylarla ilgili son X, eski adıyla Twitter paylaşımında, boykotun anayasal bir hak olduğunu belirtmişti: 'Boykot, Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir.'

Serbest bırakıldıktan sonra gazetecilere verdiği demeçte 'Sessiz kalmayacağını' söyleyen Üzümoğlu, kararın ardından X üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımında büyük harflerle 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz.' diye yazdı.

İşte o paylaşımı:

İşte o paylaşımı:
twitter.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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KafKef

susma ve korkma zamanı değil. Cansın Cem Yiğit 👏❤🤞

selly

Argo ve seksist konuşmayı pek sevmeyen ben ; Ammaaaa taşşaklı adamsın breee 😁❤️

Gaipten Gelen

✊✊✊✊✊