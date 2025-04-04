Ekram İmamoğlu'nun tutuklanması ile birlikte başlayan protestolarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına destek veren oyuncular ya işinden oldu ya da haklarında soruşturma başlatıldı.

Üzümoğlu ülkemizde yaşanan bu olaylarla ilgili son X, eski adıyla Twitter paylaşımında, boykotun anayasal bir hak olduğunu belirtmişti: 'Boykot, Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir.'

Serbest bırakıldıktan sonra gazetecilere verdiği demeçte 'Sessiz kalmayacağını' söyleyen Üzümoğlu, kararın ardından X üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımında büyük harflerle 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz.' diye yazdı.