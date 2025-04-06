Teoman'dan Mahir Polat paylaşımı.

Erdem, kalp, hipertansiyon ve diyabet hastası olan Mahir Polat'ın sağlık durumunun giderek kötüye gittiğini ve cezaevi şartlarında tedavisine devam edilemeyeceğini belirterek tahliye edilmesini talep etmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Polat'ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisinin devam ettiğini dile getirmişti. Tunç yaptığı açıklamada ayrıca 'Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır' demişti.

Mahir Polat'ın cezaevinde kalıp kalmayacağına dair 7 Nisan'dan itibaren bir karar verilmesi bekleniyor. Karar beklenirken avukat Erdem son olarak, Polat'ın bir haftalık tansiyon ölçümlerini paylaştı ve 'Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor' dedi.