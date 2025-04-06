Teoman'dan Mahir Polat Çağrısı: Sosyal Medya Hesaplarından Paylaştı
Teoman'dan Mahir Polat Çağrısı: Sosyal Medya Hesaplarından Paylaştı
Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık sebepleri nedeniyle serbest bırakılması için çağrılar artıyor. Ünlü şarkıcı Teoman da Instagram ve X (Twitter) hesaplarından 'Mahir Polat Serbest Bırakılsın' etiketiyle 'Mahir Polat'ı öldürmeyin' yazılı bir görsel paylaştı. İşte detaylar.
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Cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Mahir Polat'ın güncel sağlık durumu avukatı Erkam Erdem tarafından paylaşılıyor.
Teoman'dan Mahir Polat paylaşımı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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