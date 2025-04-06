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Teoman'dan Mahir Polat Çağrısı: Sosyal Medya Hesaplarından Paylaştı

Teoman'dan Mahir Polat Çağrısı: Sosyal Medya Hesaplarından Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2025 - 13:17

Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık sebepleri nedeniyle serbest bırakılması için çağrılar artıyor. Ünlü şarkıcı Teoman da Instagram ve X (Twitter) hesaplarından 'Mahir Polat Serbest Bırakılsın' etiketiyle 'Mahir Polat'ı öldürmeyin' yazılı bir görsel paylaştı. İşte detaylar.

Mahir Polat'ın serbest bırakılması için yapılan çağrılar sosyal medyada çığ gibi büyüdü 👇

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Cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Mahir Polat'ın güncel sağlık durumu avukatı Erkam Erdem tarafından paylaşılıyor.

Cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Mahir Polat'ın güncel sağlık durumu avukatı Erkam Erdem tarafından paylaşılıyor.

Erdem, kalp, hipertansiyon ve diyabet hastası olan Mahir Polat'ın sağlık durumunun giderek kötüye gittiğini ve cezaevi şartlarında tedavisine devam edilemeyeceğini belirterek tahliye edilmesini talep etmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Polat'ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisinin devam ettiğini dile getirmişti. Tunç yaptığı açıklamada ayrıca 'Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır' demişti. 

Mahir Polat'ın cezaevinde kalıp kalmayacağına dair 7 Nisan'dan itibaren bir karar verilmesi bekleniyor. Karar beklenirken avukat Erdem son olarak, Polat'ın bir haftalık tansiyon ölçümlerini paylaştı ve 'Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor' dedi.

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Teoman'dan Mahir Polat paylaşımı.

Teoman'dan Mahir Polat paylaşımı.
twitter.com

Mahir Polat'ın serbest bırakılması için sosyal medyada 'Mahir Polat Serbest Bırakılsın', 'Mahir Polat'ı Serbest Bırakın' etiketleriyle paylaşımlar yapılıyor. Son olarak destek, ünlü sanatçı Teoman'dan geldi. 

Teoman, Mahir Polat'ın serbest bırakılması için X (Twitter) ve Instagram hesaplarından paylaşım yaptı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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