Mahir Polat’ın Tansiyon Ölçümleri Paylaşıldı: Abisi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Seslenerek İsyan Etti

İBB'ye başlatılan soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 23 Mart'tan bu yanan Silivri'de tutuklu bulunuyor. Ancak ciddi kalp, hipertansiyon ve diyabet hastası olan Polat, tutukluluğundan bu yana iki kez hastaneye kaldırıldı; anjiyo edilip cezaevine yeniden gönderildi. Avukat Erkam Erdem, Polat'ın sağlığının giderek kötüye gittiğini belirterek tahliyesi için başvuruda bulundu. Erdem, 5 Nisan Cumartesi günü yaptığı paylaşımda İl Sağlık Kurulu üyelerinin raporuna değinerek 'Kaybedecek zamanımız kalmadı' dedi. Erdem, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Günlerdir anlatmaya çalışıyoruz. Kaybedecek bir zamanımız kalmadı! Müvekkilim Mahir Polat için cezaevinde geçirdiği her dakika risk içeriyor.

Sevgili Barış Terkoğlu cezaevi şartlarının Mahir bey için tehlikeli olduğunu bütün gerçekliğiyle ortaya koymuş.

Dün acil şekilde toplanan İl Sağlık Kurulu üyelerinin raporu da Mahir beyin cezaevi şartlarında kalamayacağını doğruluyor.

Dün detayını paylaştığım itirazımız doğrultusunda Mahir beyin ivedi şekilde tahliyesini talep ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden.'