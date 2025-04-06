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Mahir Polat’ın Tansiyon Ölçümleri Paylaşıldı: Abisi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Seslenerek İsyan Etti

Mahir Polat’ın Tansiyon Ölçümleri Paylaşıldı: Abisi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Seslenerek İsyan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2025 - 12:33

Tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumu cezaevinde giderek kötüleşti. Avukat Erkam Erdem, 29 Mart-5 Nisan arası Mahir Polat’ın tansiyon ölçümlerini paylaşarak “Hayati tehlikesi devam ediyor” dedi. 

Mahir Polat’ın abisi Turgay Polat ise X hesabından bu ölçümlere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u etiketleyerek isyan etti. Polat, “Kardeşim Mahir Polat günde 3 ilaç kullanarak kendini korumaya çalışıyor ama tablodaki değerler dayanılır gibi değil” ifadelerini kullandı.

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23 Mart'ta tutuklanan Mahir Polat kalp, hipertansiyon ve diyabet hastası. Avukat Erdem'in aktardığına göre Polat'ın sağlık durumu kötüye gidiyor.

23 Mart'ta tutuklanan Mahir Polat kalp, hipertansiyon ve diyabet hastası. Avukat Erdem'in aktardığına göre Polat'ın sağlık durumu kötüye gidiyor.

İBB'ye başlatılan soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 23 Mart'tan bu yanan Silivri'de tutuklu bulunuyor. Ancak ciddi kalp, hipertansiyon ve diyabet hastası olan Polat, tutukluluğundan bu yana iki kez hastaneye kaldırıldı; anjiyo edilip cezaevine yeniden gönderildi. Avukat Erkam Erdem, Polat'ın sağlığının giderek kötüye gittiğini belirterek tahliyesi için başvuruda bulundu. Erdem, 5 Nisan Cumartesi günü yaptığı paylaşımda İl Sağlık Kurulu üyelerinin raporuna değinerek 'Kaybedecek zamanımız kalmadı' dedi. Erdem, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Günlerdir anlatmaya çalışıyoruz. Kaybedecek bir zamanımız kalmadı! Müvekkilim Mahir Polat için cezaevinde geçirdiği her dakika risk içeriyor. 

Sevgili Barış Terkoğlu cezaevi şartlarının Mahir bey için tehlikeli olduğunu bütün gerçekliğiyle ortaya koymuş. 

Dün acil şekilde toplanan İl Sağlık Kurulu üyelerinin raporu da Mahir beyin cezaevi şartlarında kalamayacağını doğruluyor. 

Dün detayını paylaştığım itirazımız doğrultusunda Mahir beyin ivedi şekilde tahliyesini talep ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden.'

Avukat Erdem, Mahir Polat'ın bir haftalık tansiyon ölçümlerini paylaştı.

Avukat Erdem, Mahir Polat'ın bir haftalık tansiyon ölçümlerini paylaştı.

Erdem, Polat'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti:

'Mahir Polat’ın hastaneden ek ilaç tedavisi ile taburcu edildikten hipertansiyonunun devam ettiğini söylemiştim. Burada ölçümlerini paylaşıyorum. Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte. 

Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor.'

Mahir Polat'ın abisi Turgay Polat isyan etti: "Tablodaki değerler dayanılır gibi değil."

Mahir Polat'ın abisi Turgay Polat isyan etti: "Tablodaki değerler dayanılır gibi değil."
twitter.com

Mahir Polat'ın abisi Turgay Polat, Erkam Erdem'in bu paylaşımını alıntılayarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulundu:

Tüm yetkililere seslenen Turgay Polat'ın paylaşımı şöyle oldu:

'Başta Adalet Bakanı sayın Yılmaz Tunç olmak üzere tüm yetkililere sesleniyorum. Kardeşim Mahir Polat günde 3 ilaç kullanarak kendini korumaya çalışıyor ama tablodaki değerler dayanılır gibi değil. 

Ben tüm bilim insanlarına sesleniyorum; aşağıdaki tabloya bakın ve Mahir Polat’ın bedeninin bu değerlere daha ne kadar dayanabileceğini siz söyleyin. 

Tekrar ediyorum; benim kardeşim hükümlü değildir biz tutuklu bir insanın canından söz ediyoruz. Savcılığın insani bir kararı Mahir Polat'dan esirgemesi anlayamıyorum. Daha fazla zarar vermeden başka bir adli kontrol işlemi talep ediyoruz. Bu ülkemin vicdanına sesleniyorum.'

Bu paylaşımların ardından Mahir Polat'a destek tweetleri atıldı👇

Bu paylaşımların ardından Mahir Polat'a destek tweetleri atıldı👇
twitter.com

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twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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