Mahir Polat’ın Tansiyon Ölçümleri Paylaşıldı: Abisi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Seslenerek İsyan Etti
Mahir Polat’ın Tansiyon Ölçümleri Paylaşıldı: Abisi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Seslenerek İsyan Etti
Tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumu cezaevinde giderek kötüleşti. Avukat Erkam Erdem, 29 Mart-5 Nisan arası Mahir Polat’ın tansiyon ölçümlerini paylaşarak “Hayati tehlikesi devam ediyor” dedi.
Mahir Polat’ın abisi Turgay Polat ise X hesabından bu ölçümlere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u etiketleyerek isyan etti. Polat, “Kardeşim Mahir Polat günde 3 ilaç kullanarak kendini korumaya çalışıyor ama tablodaki değerler dayanılır gibi değil” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
23 Mart'ta tutuklanan Mahir Polat kalp, hipertansiyon ve diyabet hastası. Avukat Erdem'in aktardığına göre Polat'ın sağlık durumu kötüye gidiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avukat Erdem, Mahir Polat'ın bir haftalık tansiyon ölçümlerini paylaştı.
Mahir Polat'ın abisi Turgay Polat isyan etti: "Tablodaki değerler dayanılır gibi değil."
Bu paylaşımların ardından Mahir Polat'a destek tweetleri atıldı👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın