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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mahir Polat Açıklaması: "Adli Tıp Kurumu’na Sevki Kararlaştırıldı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mahir Polat Açıklaması: "Adli Tıp Kurumu’na Sevki Kararlaştırıldı"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.04.2025 - 16:58

İBB'ye başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart günü gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan Mahir Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve ciddi sağlık problemleri yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bugün sağlık durumunun tespiti için yeniden hastaneye sevk edilmişti. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mahir Polat ile ilgili X hesabından bir açıklama yayımladı.

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Mahir Polat, cezaevinde ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

Mahir Polat, cezaevinde ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

Ciddi kalp rahatsızlıkları bulunan Mahir Polat, cezaevine girdiği günden bu yana 2 kez hastaneye kaldırıldı. Hipertansiyon ve diyabet rahatsızlıkları da bulunan Mahir Polat, geçen günlerde cezaevinde anjiyo oldu. Cezaevine girmeden önce de anjiyo geçiren Polat’a 6 stent takıldığı ifade edilmişti. 

Polat’ın avukatı Erkam Erdem, tahliye edilmesi için dilekçe verdiklerini belirtmişti. 

Mahir Polat, bugün heyet raporu nedeniyle yeniden hastaneye sevk diledi.

"Hipertansiyon devam ediyor, bu tansiyon beynine, böbreklerine ve özellikle kalbine zarar vermeye devam ediyor ve kalp krizi, beyin kanaması riski daimi."

"Hipertansiyon devam ediyor, bu tansiyon beynine, böbreklerine ve özellikle kalbine zarar vermeye devam ediyor ve kalp krizi, beyin kanaması riski daimi."
twitter.com

Avukat Erdem, X hesabından yaptığı paylaşımda, Mahir Polat’ın güncel sağlık durumuna dair şu bilgileri verdi:

“Mahir beyin sağlık sorunlarına ilişkin raporları ifade ve sorgu aşamasında sunmuş ve -tutuklamanın şartlarının oluşmadığını belirtmekle birlikte- tatbiki gündeme gelecekse sağlık durumu nedeniyle adli kontrol uygulanmasını talep etmiştik ancak reddedilmişti.

Mahir beyin birçok rahatsızlığı bulunmakla birlikte cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı var; hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar. Bu tıkanıklıklar nedeniyle 4 kez anjiyo oldu ve 6 stenti bulunuyor. 2 damarı da takip ediliyor.

Hipertansiyon kalp, beyin ve böbrekler üzerinde daimi olarak harabiyete neden oluyor. Kalp krizi ve beyin kanaması riskini ciddi şekilde gündeme getiriyor.

Mahir beyin tansiyonu ancak damar yolundan nitrat verilerek düşürüldü. Anjiyo yapıldı, anjiyoda mevcut tıkalı damarlar ve stentler kontrol edildi. Anjiyoda cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki tespit var: yavaş akım ve kılcal damarlarda plaklanma.

Anjiyo sonrası yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduktan sonra kullandığı ilaçlara ek başka ilaçlar da verilerek taburcu edildi.

Mahir bey şu an cezaevinde kendisine verilen bu ek ilaçları kullanmaya devam ediyor ancak hipertansiyon devam ediyor. Her gün sabah ve akşam tansiyon ölçümleri yapılıyor. Dün yüksek tansiyonu düşürmek için yine dilaltı hapı alıp dinlenmek zorunda kaldı.

Hastaneden taburcu olduktan sonra yeniden hastaneye kaldırılmasını gerektirecek ölçüde tansiyonu yükselmiş ancak cezaevinden hastane sevkindeki zorluklar nedeniyle (yolun en az 1 saat olması, kelepçeli ve kapalı kasa araçla sevk) dayanılmaz olmadıkça sevk istemeyeceğini söyledi.

Şu an tek beklentisi pazartesi günü tam teşekküllü hastaneye sevk edilerek rapor alıp sağlık durumunun cezaevi için uygun olmadığının tespit edilmesi.

Özetle; Mahir Polat’ın hastaneden taburcu edilmesi sağlığının stabil hale geldiğini göstermiyor. Hipertansiyon devam ediyor, bu tansiyon beynine, böbreklerine ve özellikle kalbine zarar vermeye devam ediyor ve kalp krizi, beyin kanaması riski daimi.'

Yılmaz Tunç, Polat ile ilgili bir açıklama yaptı. Polat'ın tüm bu süreçte tedavisi ve kontrollerinin eksiksiz şekilde devam ettiğini belirten Tunç, şunları söyledi:

Yılmaz Tunç, Polat ile ilgili bir açıklama yaptı. Polat'ın tüm bu süreçte tedavisi ve kontrollerinin eksiksiz şekilde devam ettiğini belirten Tunç, şunları söyledi:
twitter.com

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirilmektedir.

29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir.

Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir.

Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır.

Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki; Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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