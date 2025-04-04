Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mahir Polat Açıklaması: "Adli Tıp Kurumu’na Sevki Kararlaştırıldı"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mahir Polat Açıklaması: "Adli Tıp Kurumu’na Sevki Kararlaştırıldı"
İBB'ye başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart günü gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan Mahir Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve ciddi sağlık problemleri yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bugün sağlık durumunun tespiti için yeniden hastaneye sevk edilmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mahir Polat ile ilgili X hesabından bir açıklama yayımladı.
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Mahir Polat, cezaevinde ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.
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"Hipertansiyon devam ediyor, bu tansiyon beynine, böbreklerine ve özellikle kalbine zarar vermeye devam ediyor ve kalp krizi, beyin kanaması riski daimi."
Yılmaz Tunç, Polat ile ilgili bir açıklama yaptı. Polat'ın tüm bu süreçte tedavisi ve kontrollerinin eksiksiz şekilde devam ettiğini belirten Tunç, şunları söyledi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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