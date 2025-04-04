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Ekrem İmamoğlu ile Birlikte Tutuklanan Mahir Polat Hastaneye Sevk Edildi

Ekrem İmamoğlu ile Birlikte Tutuklanan Mahir Polat Hastaneye Sevk Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.04.2025 - 10:51 Son Güncelleme: 04.04.2025 - 11:22

Avukat Erkam Erdem, Silivri Cezaevi'nde tutulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Mahir Bey'i hastaneye sevk ediyorlar. Henüz hangi hastane olduğunu teyit edemedik' ifadelerini kullandı.

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı.

3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

Alınan bilgilere göre; Mahir Polat'ın heyet raporu nedeniyle hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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