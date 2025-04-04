Ekrem İmamoğlu: “İnsanları Gizli Tanık, Yalancı Şahit Olmaya Zorluyorlar”
Ekrem İmamoğlu: “İnsanları Gizli Tanık, Yalancı Şahit Olmaya Zorluyorlar”
19 Mart’ta gözaltına alınan 23 Mart’ta da tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sözlerine “AK Parti ve MHP’ye oy veren vicdanlı kardeşlerime sesleniyorum” diyerek başlayan Ekrem İmamoğlu “Şimdi “yavuz hırsız ev sahibini bastırır” misali hakkımızda yalan haber bombardımanıyla üste çıkmaya çalışıyorlar. Ciddi herhangi bir suç bulunamayınca insanları arayarak “gizli tanık”, “yalancı şahit” olmaya zorluyorlar. Yazık çok yazık” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın