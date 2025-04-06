Aybüke Pusat'a Destek Verdiği İçin Dizisi Kaldırılan Senaristten İtiraf: TRT, Bir Dizisini Daha İptal Etmiş
Aybüke Pusat'a Destek Verdiği İçin Dizisi Kaldırılan Senaristten İtiraf: TRT, Bir Dizisini Daha İptal Etmiş
Boykot çağrısına destek veren Aybüke Pusat'ın Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasına tepki gösteren senarist Ali Aydın'ın Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi Tabii platformundan kaldırılmıştı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın X hesabı üzerinden seslendiği senarist Ali Aydın, Sobacı'ya cevap vermişti. Paylaşımlarını sürdüren senarist bu kez de başka bir dizisinin TRT tarafından iptal edildiğini ve gerekçesini açıkladı.
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2 Nisan tüketim çağrısı için çağrıda bulunan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.
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Senarist Ali Aydın, bir başka projesinin TRT tarafından iptal edildiğini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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