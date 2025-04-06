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Aybüke Pusat'a Destek Verdiği İçin Dizisi Kaldırılan Senaristten İtiraf: TRT, Bir Dizisini Daha İptal Etmiş

Aybüke Pusat'a Destek Verdiği İçin Dizisi Kaldırılan Senaristten İtiraf: TRT, Bir Dizisini Daha İptal Etmiş

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.04.2025 - 14:28

Boykot çağrısına destek veren Aybüke Pusat'ın Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasına tepki gösteren senarist Ali Aydın'ın Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi Tabii platformundan kaldırılmıştı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın X hesabı üzerinden seslendiği senarist Ali Aydın, Sobacı'ya cevap vermişti. Paylaşımlarını sürdüren senarist bu kez de başka bir dizisinin TRT tarafından iptal edildiğini ve gerekçesini açıkladı.

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2 Nisan tüketim çağrısı için çağrıda bulunan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

2 Nisan tüketim çağrısı için çağrıda bulunan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Ünlü oyuncunun dizinin kadrosundan çıkarılmasının ardından pek çok ünlü isim karara tepki gösterdi. Pusat'ın ardından karara tepki gösteren Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren TRT dizilerinden çıkarıldı. Berna Laçin, Alican Yücesoy ve Rojda Demirer'in X hesapları kapatıldı ve Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı. Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisinin senaristi Ali Aydın'ın bu dizisi ise Tabii platformundan kaldırıldı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya sosyal medya üzerinden cevap Ali Aydın'ın iddiaları ve açıklamaları sürüyor.

Detaylar:

Senarist Ali Aydın, bir başka projesinin TRT tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Senarist Ali Aydın, bir başka projesinin TRT tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Aydın'ın açıklamasına göre Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı romanından uyarlanan hikaye TRT tarafından iptal edilmiş. Aydın'ın iddiasına göre iptal gerekçesi ilk bölümde Cumhuriyet Balosu olması ve baloda İstanbul Bektaşilerine ait bir deyişin söylenmesi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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