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Uzak Şehir'de Alya'nın Annesi Fikriye'nin Hikayesi Sızan Sahnelerden Sonra Revize Edilmiş!

Uzak Şehir'de Alya'nın Annesi Fikriye'nin Hikayesi Sızan Sahnelerden Sonra Revize Edilmiş!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.04.2025 - 08:59

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmuş durumda. Geçtiğimiz hafta bayram arası veren dizi 7 Nisan pazartesi günü yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizide son olarak Alya'nın annesi Fikriye'nin diziye katılışını görmüştük. Diziye etkisi merak uyandıran Fikriye'nin sızan çekimlerden sonra hikayesinin değiştiği iddia edildi.

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Kanal D'de pazartesi akşamı ekrana gelen Uzak Şehir izleyicide büyük bir ilgi uyandırmaya devam ediyor.

Kanal D'de pazartesi akşamı ekrana gelen Uzak Şehir izleyicide büyük bir ilgi uyandırmaya devam ediyor.

Aşiret dizisi özlemini gideren dizide merak edilen konular o kadar fazla ki izleyicinin ilgisi bir an olsun dağılmıyor. Cihan'ın geçmişi, Alya ve Boran ilişkisi, Boran'ın gerçekte neden öldüğü, Boran'ın aslında kimin oğlu olduğu derken şimdi bir de Alya'nın annesi çıkageldi!

Nursel Köse'nin hayat verdiği Fikriye karakteri, Alya'nın annesi olarak diziye dahil oldu.

Nursel Köse'nin hayat verdiği Fikriye karakteri, Alya'nın annesi olarak diziye dahil oldu.

Geçtiğimiz hafta bayram sebebiyle yeni bölümü yayınlanmayan Uzak Şehir'in son bölümünde üst üste sorunlar ve gerçeklerle yüzleşen Alya, bir de annesinin gelişiyle sarsılmıştı. Alya'dan oldukça farklı bir karaktere sahip olduğu belli olan Fikriye'yi görünce Alya'nın yüzü düşmüştü. 'Benim öyle bir annem yok' diyerek kendisi ve oğlundan uzak durmasını isteyen Alya, Fikriye'yle geçmişini merak ettirmişti.

Mardin'de süren çekimlerden bazı görüntülerin sızmasının ardından Fikriye'nin hikayesinde revizeye gidildiği iddia edildi. Söylentilere göre sızan çekimlerde Alya ve Fikriye'nin geçmişine dair bazı gerçekler ve aynı zamanda Fikriye için yazılan aşk hikayesinin ortaya çıkabilecek olması sebebiyle Fikriye'nin hikayesi değiştirilmiş.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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