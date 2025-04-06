Uzak Şehir'de Alya'nın Annesi Fikriye'nin Hikayesi Sızan Sahnelerden Sonra Revize Edilmiş!

Geçtiğimiz hafta bayram sebebiyle yeni bölümü yayınlanmayan Uzak Şehir'in son bölümünde üst üste sorunlar ve gerçeklerle yüzleşen Alya, bir de annesinin gelişiyle sarsılmıştı. Alya'dan oldukça farklı bir karaktere sahip olduğu belli olan Fikriye'yi görünce Alya'nın yüzü düşmüştü. 'Benim öyle bir annem yok' diyerek kendisi ve oğlundan uzak durmasını isteyen Alya, Fikriye'yle geçmişini merak ettirmişti.

Mardin'de süren çekimlerden bazı görüntülerin sızmasının ardından Fikriye'nin hikayesinde revizeye gidildiği iddia edildi. Söylentilere göre sızan çekimlerde Alya ve Fikriye'nin geçmişine dair bazı gerçekler ve aynı zamanda Fikriye için yazılan aşk hikayesinin ortaya çıkabilecek olması sebebiyle Fikriye'nin hikayesi değiştirilmiş.