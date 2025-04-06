Uzak Şehir'de Alya'nın Annesi Fikriye'nin Hikayesi Sızan Sahnelerden Sonra Revize Edilmiş!
Uzak Şehir'de Alya'nın Annesi Fikriye'nin Hikayesi Sızan Sahnelerden Sonra Revize Edilmiş!
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmuş durumda. Geçtiğimiz hafta bayram arası veren dizi 7 Nisan pazartesi günü yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizide son olarak Alya'nın annesi Fikriye'nin diziye katılışını görmüştük. Diziye etkisi merak uyandıran Fikriye'nin sızan çekimlerden sonra hikayesinin değiştiği iddia edildi.
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Kanal D'de pazartesi akşamı ekrana gelen Uzak Şehir izleyicide büyük bir ilgi uyandırmaya devam ediyor.
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Nursel Köse'nin hayat verdiği Fikriye karakteri, Alya'nın annesi olarak diziye dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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