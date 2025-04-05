Acun Ilıcalı Çektiği İlk Survivor Anısını Anlattı: "Canlı Tavuk Çalan Oldu!"
Acun Ilıcalı Çektiği İlk Survivor Anısını Anlattı: "Canlı Tavuk Çalan Oldu!"
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor All Star'da ilginç bir anısını anlattı. İlk olarak 2005 yılında yayınlanmaya başlayan 'Survivor'ın çekimlerinde başına gelenleri anlatan Ilıcalı, kendisini çok şaşırtan anısını anlattığı sırada konseydeki yarışmacıların da ağzı açık kaldı. Bakalım, öğrendikten sonra siz bu işe ne diyeceksiniz?
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Öncelikle bu kadarını hiç beklemiyorduk ama ilk Survivor çekimlerinde yarışmacılar bam güm denize atılmış!
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"Partinin ortasında müzik kesildi. Yarışmacılara 'Sizi denize atıyoruz' dedik."
Yunan bir yarışmacı canlı tavuk çalarken yakalanmış.
Türk yarışmacılardan ise halı sırtlayanlar olmuş.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Hahahaha halı mı? 😅😅😅😅
Ya niye tavuk niye halı kafayı yemişler gerçekten