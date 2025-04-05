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Acun Ilıcalı Çektiği İlk Survivor Anısını Anlattı: "Canlı Tavuk Çalan Oldu!"

Acun Ilıcalı Çektiği İlk Survivor Anısını Anlattı: "Canlı Tavuk Çalan Oldu!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.04.2025 - 23:34

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor All Star'da ilginç bir anısını anlattı. İlk olarak 2005 yılında yayınlanmaya başlayan 'Survivor'ın çekimlerinde başına gelenleri anlatan Ilıcalı, kendisini çok şaşırtan anısını anlattığı sırada konseydeki yarışmacıların da ağzı açık kaldı. Bakalım, öğrendikten sonra siz bu işe ne diyeceksiniz?

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Öncelikle bu kadarını hiç beklemiyorduk ama ilk Survivor çekimlerinde yarışmacılar bam güm denize atılmış!

Öncelikle bu kadarını hiç beklemiyorduk ama ilk Survivor çekimlerinde yarışmacılar bam güm denize atılmış!

2025 sezonuyla tv8'de yayınlanan Survivor All Star konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, kulağa oldukça garip gelen ilk Survivor anısını anlattı. Bir reality şov programı olan Survivor'ın yapımcılığını üstlenen Ilıcalı, ilk kez 2006 yılında Yunanlar ve Türkler arasında yayınlanan programı çekmiş.

İlk Survivor programı olduğundan herhalde 'günahı olmaz' deyip yarışmacılarla biraz spontane ilerlemişler. Sonuç olarak teknede yarışmacıları kaynaştırmak için toplayan ekip bir anda 'Yarışma başladı' deyip yarışmacılardan denize atlamalarını istemiş.

"Partinin ortasında müzik kesildi. Yarışmacılara 'Sizi denize atıyoruz' dedik."

"Partinin ortasında müzik kesildi. Yarışmacılara 'Sizi denize atıyoruz' dedik."

Ilıcalı, Yunan prodüksiyonu ile de paslaşarak uyguladıkları bu ilginç fikrin sonuçlarının daha da ilginç olduğunu söyledi. Yarışmacılara 'Yakınlardaki köye yüzerek ulaşıp elinizdeki 100 dolar ile köyden ne alırsanız 45 gün boyunca onunla yaşayacaksınız.' demişler.

Can hıraş yüzmeye koyulan yarışmacılar köye ulaştıktan sonra ise asıl ilginç olay başlamış.

Yunan bir yarışmacı canlı tavuk çalarken yakalanmış.

Yunan bir yarışmacı canlı tavuk çalarken yakalanmış.

Ilıcalı, köyü adeta talan eden yarışmacılardan Yunan ekipten birinin canlı canlı tavuk çalmaya çalıştığını gülerek anlattı.

Türk yarışmacılardan ise halı sırtlayanlar olmuş.

Türk yarışmacılardan ise halı sırtlayanlar olmuş.

Ilcalı gülmekten kendini alamadığı o anları, 'Bizimkiler de bir eve girip halıyı sırtlamış. Halıyı ne yapacak ben bilmiyorum.' diye anlattı. Yarışmacıların çaresizlikten köyü yağmaladığını söyledi.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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michael.elende

Hahahaha halı mı? 😅😅😅😅

Ezgi Kabasoğan

Ya niye tavuk niye halı kafayı yemişler gerçekten