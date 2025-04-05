Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor All Star'da ilginç bir anısını anlattı. İlk olarak 2005 yılında yayınlanmaya başlayan 'Survivor'ın çekimlerinde başına gelenleri anlatan Ilıcalı, kendisini çok şaşırtan anısını anlattığı sırada konseydeki yarışmacıların da ağzı açık kaldı. Bakalım, öğrendikten sonra siz bu işe ne diyeceksiniz?