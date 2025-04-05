İşte Benim Stilim'de Haftanın Para Ödülünü Kazanan Yarışmacı Belli Oldu!

Jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez'in oturduğu efsane moda yarışması İşte Benim Stilim bir döneme damgasını vurmuştu. Yarışmada olaysız bir gün geçmiyordu, o dönem yaşanan kaoslar günümüzde bile sosyal medyada gündem oluyor. Çok sevilen yarışma programı ile ilgili heyecan veren bir gelişme oldu. İşte Benim Stilim yıllar sonra tv8 ekranlarında geri döndü.

Sunuculuğunu yine Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyelerinin ise Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer olduğu programın ilk haftası sona erdi.