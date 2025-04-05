İşte Benim Stilim'de Haftanın Para Ödülünü Kazanan Yarışmacı Belli Oldu!
İşte Benim Stilim'de Haftanın Para Ödülünü Kazanan Yarışmacı Belli Oldu!
Bir döneme damgasını vurmuş efsane yarışma programı İşte Benim Stilim tv8'de yeniden yayın hayatına başladı. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyelerinin ise Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer olduğu programın ilk haftası sona erdi. İşte Benim Stilim haftanın para ödülünü kazanan isim belli oldu. İşte, İşte Benim Stilim para ödülü miktarı ve kazanan yarışmacı...
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Ekranların kaos dolu yarışması geri döndü.
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Her hafta giyimiyle ön plana çıkan bir yarışmacının para ödülü kazanacağı yarışmada ilk haftanın birincisi belli oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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