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İşte Benim Stilim'de Haftanın Para Ödülünü Kazanan Yarışmacı Belli Oldu!

İşte Benim Stilim'de Haftanın Para Ödülünü Kazanan Yarışmacı Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.04.2025 - 22:02

Bir döneme damgasını vurmuş efsane yarışma programı İşte Benim Stilim tv8'de yeniden yayın hayatına başladı. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyelerinin ise Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer olduğu programın ilk haftası sona erdi. İşte Benim Stilim haftanın para ödülünü kazanan isim belli oldu. İşte, İşte Benim Stilim para ödülü miktarı ve kazanan yarışmacı...

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Ekranların kaos dolu yarışması geri döndü.

Ekranların kaos dolu yarışması geri döndü.

Jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez'in oturduğu efsane moda yarışması İşte Benim Stilim bir döneme damgasını vurmuştu. Yarışmada olaysız bir gün geçmiyordu, o dönem yaşanan kaoslar günümüzde bile sosyal medyada gündem oluyor. Çok sevilen yarışma programı ile ilgili heyecan veren bir gelişme oldu. İşte Benim Stilim yıllar sonra tv8 ekranlarında geri döndü. 

Sunuculuğunu yine Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyelerinin ise Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer olduğu programın ilk haftası sona erdi.

Her hafta giyimiyle ön plana çıkan bir yarışmacının para ödülü kazanacağı yarışmada ilk haftanın birincisi belli oldu.

Her hafta giyimiyle ön plana çıkan bir yarışmacının para ödülü kazanacağı yarışmada ilk haftanın birincisi belli oldu.

Stil İkonu programından Sema Hane ve Eşim Benzerim Yok'tan Kardelen Toprak'ın da yer aldığı programda yarışmacılar arasından sıyrılan o isim Sibel Serbest oldu.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasından tanıdığımız Sibel, bu hafta jüri üyelerinden tam not alarak haftanın birincisi ödülüne layık görüldü. Sibel, 50 bin tl'lik para ödülünü de kaptı.

Yarışmacı sosyal medya hesabından birinciliğini kutladı. İşte o paylaşım:

Siz programı takip ediyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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