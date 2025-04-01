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Sürpriz İsim! Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı İşte Benim Stilim'e Katıldı!

Sürpriz İsim! Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı İşte Benim Stilim'e Katıldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.04.2025 - 13:47

Televizyon dünyasının sevilen moda programı İşte Benim Stilim yeni bölümüyle uzun zaman sonra ilk kez ekrana geldi. tv8'de yeniden yayınlanmaya başlayan programda tanıdık simalar da vardı. Daha önce Kısmetse Olur programıyla tanınan yarışmacı, şimdi de şıklık ve stil konusundaki iddiasını kanıtlamak için ekranlara geri döndü. Moda tutkunlarını ekran başına kilitleyen bu yarışmada, eski yarışmacının tarzı ve performansı büyük merak konusu. Gelin, yarışmacının o anlarına bakalım...

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İşte Benim Stilim sevenlerine ilk bölümüyle büyük sürpriz yaptı.

İşte Benim Stilim sevenlerine ilk bölümüyle büyük sürpriz yaptı.

Kaos sevdalılarını ekranda entrikaya ve rekabete doyuran gelmiş geçmiş en heyecanlı iki yarışma var: Biri Kısmetse Olur diğeri İşte Benim Stilim. Her iki yarışmada yayınlandığı geçmiş yıllarda reytingleri altüst ederek televizyona yön verdi. Hal böyle olunca tekrarları yayınlansa nasıl olur, merak edildi. Daha önce Kısmetse Olur'un Aşkın Gücü formatı YouTube üzerinden izleyici ile buluşmuştu. Şimdi ise yeniden İşte Benim Stilim programı yayınlanmaya başladı. tv8 ekranlarında yayın hayatına başlayan ünlü moda programı ilk bölümüyle sevenlerine bir de sürpriz yaptı.

Yarışmada daha önceden tanıdığımız bilinen isimler de yer aldı. Bunlardan biri de Sibel Serbest oldu.

Kısmetse Olur ve İşte Benim Stilim'in kesiştiği alternatif bir evren düşünün çok keyifli olmaz mıydı? Yapım tam da bunu hedeflemişe benziyor.

Kısmetse Olur ve İşte Benim Stilim'in kesiştiği alternatif bir evren düşünün çok keyifli olmaz mıydı? Yapım tam da bunu hedeflemişe benziyor.

Sibel Kısmetse Olur'dan da bildiğimiz üzere tekstil işiyle ilgileniyordu bu nedenle belli ki kendini İşte Benim Stilim'de de göstermek istemiş. Sibel, Kısmetse Olur'da, son zamanlarda sosyal medyada ilginç açıklamaları ve Nihat Hatipoğlu'na katılması ile ünlenen Çağrı Özer ile aşk yaşamıştı.

Sibel'in ilk bölümden o anlarına da bir bakalım...

Programda Sibel'in yanı sıra Stil İkonu programından Sema Hane ve Eşim Benzerim Yok'tan Kardelen Toprak da yer alıyor.

Programda Sibel'in yanı sıra Stil İkonu programından Sema Hane ve Eşim Benzerim Yok'tan Kardelen Toprak da yer alıyor.

Bakalım bu sezon kaosa doyacak mıyız? Siz ilk bölümü izlediniz mi? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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