Sürpriz İsim! Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı İşte Benim Stilim'e Katıldı!

Kaos sevdalılarını ekranda entrikaya ve rekabete doyuran gelmiş geçmiş en heyecanlı iki yarışma var: Biri Kısmetse Olur diğeri İşte Benim Stilim. Her iki yarışmada yayınlandığı geçmiş yıllarda reytingleri altüst ederek televizyona yön verdi. Hal böyle olunca tekrarları yayınlansa nasıl olur, merak edildi. Daha önce Kısmetse Olur'un Aşkın Gücü formatı YouTube üzerinden izleyici ile buluşmuştu. Şimdi ise yeniden İşte Benim Stilim programı yayınlanmaya başladı. tv8 ekranlarında yayın hayatına başlayan ünlü moda programı ilk bölümüyle sevenlerine bir de sürpriz yaptı.

Yarışmada daha önceden tanıdığımız bilinen isimler de yer aldı. Bunlardan biri de Sibel Serbest oldu.