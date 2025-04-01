Sürpriz İsim! Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı İşte Benim Stilim'e Katıldı!
Sürpriz İsim! Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı İşte Benim Stilim'e Katıldı!
Televizyon dünyasının sevilen moda programı İşte Benim Stilim yeni bölümüyle uzun zaman sonra ilk kez ekrana geldi. tv8'de yeniden yayınlanmaya başlayan programda tanıdık simalar da vardı. Daha önce Kısmetse Olur programıyla tanınan yarışmacı, şimdi de şıklık ve stil konusundaki iddiasını kanıtlamak için ekranlara geri döndü. Moda tutkunlarını ekran başına kilitleyen bu yarışmada, eski yarışmacının tarzı ve performansı büyük merak konusu. Gelin, yarışmacının o anlarına bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Benim Stilim sevenlerine ilk bölümüyle büyük sürpriz yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısmetse Olur ve İşte Benim Stilim'in kesiştiği alternatif bir evren düşünün çok keyifli olmaz mıydı? Yapım tam da bunu hedeflemişe benziyor.
Programda Sibel'in yanı sıra Stil İkonu programından Sema Hane ve Eşim Benzerim Yok'tan Kardelen Toprak da yer alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın