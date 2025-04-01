Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın İlk Sezondan Bu Yana Karakter Değişimini Görünce Çok Şaşıracaksınız!
Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın İlk Sezondan Bu Yana Karakter Değişimini Görünce Çok Şaşıracaksınız!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti hem hikayesi hem de oyuncularıyla bir efsane olmayı başardı. Dizi 3 sezondur yayın hayatına devam ediyor. Bu nedenle Kızılcık Şerbeti izleyicisi çok şey gördü, diyebiliriz. Ancak hiçbiri karakterlerin değişimi kadar etkileyici olamadı. Özellikle dizide Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un rolü neredeyse taban tabana değişti. Bakalım, ilk sezondaki Nursema ile şimdiki arasında neler değişti?
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Kızılcık Şerbeti dizisi her yeni bölümüyle akıllara kazınmaya devam ede dursun gelin birlikte Nursema'yı kuş bakışı bir inceleyelim.
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Kızılcık Şerbeti son bölümlerinde ise Nursema, ilk sezona göre çok daha başka bir karaktere dönüştü.
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Siz karakterin bu değişimi hakkında düşünüyorsunuz? Hangi Nursema daha gerçekçi? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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