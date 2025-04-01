Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın İlk Sezondan Bu Yana Karakter Değişimini Görünce Çok Şaşıracaksınız!

Kızılcık Şerbeti konusuyla ilk günden bu yana izleyicinin radarını girdi. Dram türündeki dizi ekranların uzun soluklu dizileri arasında yer alırken reytinglerde de başarısını kanıtladı. Kızılcık Şerbeti her yeni bölümüyle rakiplerini sollayıp geçiyor. Her fragman bir diğerinden daha çok heyecanlandırıyor.

'Kızılcık Şerbeti,' farklı hayat tarzlarına sahip iki ailenin evlilik yoluyla kesişen hikayesiyle hayatımıza girmişti. İlk bölümlerde Modern ve seküler bir aileden gelen Doğa, muhafazakar bir ailenin oğlu Fatih'in evliliğini izledik. Ancak bu evlilik, iki ailenin gelenek, inanç ve yaşam tarzı farklılıkları nedeniyle büyük çatışmalara sahne olmuştu.

Hikayenin ilk sezonunda Fatih'in ablası olan Nursema, Doğa'ya tam anlamıyla bir görümcelik yapmıştı. Alışılageldik aile yapısındaki görümce modelinde olan Nursema, hem Doğa'nın annesi Kıvılcım Hanım'ı hem de Doğa'yı çok eleştirmişti.