Bir Kullanıcı Burçların Yeşilçam Karakterlerine Göre Temsillerini Paylaştı!

Yeşilçam, yıllar geçse de hepimizin kalbinde taht kurmuş unutulmaz karakterleri, replikleri ve sahneleriyle hafızalarımızda yer edinmiş bir efsane. O filmleri izlerken kah kahkahalara boğuluyor kah hüzünlenip gözlerimiz doluyor. Kimi zaman deli dolu ve eğlenceli, kimi zaman sert mizaçlı ve disiplinli, bazen de romantik ve naif ruhlu karakterleriyle Yeşilçam dünyasında yer edinmiş oyuncularımız bir başka. Onlarla aramızda derin bir bağ var. Hepsini sanki ailemizden biri gibi hissediyoruz. İnek Şaban ile akıllara kazınan Kemal Sunal, Banker Bilo Şener Şen, Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve hülyalı bakışları ile romantik filmlerin başrolü Türkan Şoray...

Instagram'da 'astrolojibeyi' adlı kullanıcı Yeşilçam'ın efsanelerini burçlarla eşleştirerek nostaljik ve eğlenceli bir içerik oluşturdu! Siz de burcunuzun hangi efsane karaktere benzediğini merak ediyorsanız, buyurun bu keyifli yolculuğa birlikte çıkalım!