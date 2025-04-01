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Bir Kullanıcı Burçların Yeşilçam Karakterlerine Göre Temsillerini Paylaştı!

Bir Kullanıcı Burçların Yeşilçam Karakterlerine Göre Temsillerini Paylaştı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.04.2025 - 12:27

Yeşilçam, yıllar geçse de hepimizin kalbinde taht kurmuş unutulmaz karakterleri, replikleri ve sahneleriyle hafızalarımızda yer edinmiş bir efsane. O filmleri izlerken kah kahkahalara boğuluyor kah hüzünlenip gözlerimiz doluyor. Kimi zaman deli dolu ve eğlenceli, kimi zaman sert mizaçlı ve disiplinli, bazen de romantik ve naif ruhlu karakterleriyle Yeşilçam dünyasında yer edinmiş oyuncularımız bir başka. Onlarla aramızda derin bir bağ var. Hepsini sanki ailemizden biri gibi hissediyoruz. İnek Şaban ile akıllara kazınan Kemal Sunal, Banker Bilo Şener Şen, Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve hülyalı bakışları ile romantik filmlerin başrolü Türkan Şoray...

Instagram'da 'astrolojibeyi' adlı kullanıcı Yeşilçam'ın efsanelerini burçlarla eşleştirerek nostaljik ve eğlenceli bir içerik oluşturdu! Siz de burcunuzun hangi efsane karaktere benzediğini merak ediyorsanız, buyurun bu keyifli yolculuğa birlikte çıkalım!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHbNX9CoB...
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1. Fatma Girik ve Cüneyt Arkın - Koç Burcu

1. Fatma Girik ve Cüneyt Arkın - Koç Burcu

2. Oya Aydoğan ve Ayhan Işık - Boğa Burcu

2. Oya Aydoğan ve Ayhan Işık - Boğa Burcu

3. Ayşen Gruda ve Kemal Sunal - İkizler Burcu

3. Ayşen Gruda ve Kemal Sunal - İkizler Burcu

4. Necla Nazır ve Tarık Akan - Yengeç Burcu

4. Necla Nazır ve Tarık Akan - Yengeç Burcu

5. Gülşen Bubikoğlu ve Kartal Tibet - Aslan Burcu

5. Gülşen Bubikoğlu ve Kartal Tibet - Aslan Burcu
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6. Filiz Akın ve Müşfik Kenter - Başak Burcu

6. Filiz Akın ve Müşfik Kenter - Başak Burcu

7. Hülya Koçyiğit ve Murat Soydan - Terazi Burcu

7. Hülya Koçyiğit ve Murat Soydan - Terazi Burcu

8. Hülya Avşar ve Ediz Hun - Akrep Burcu

8. Hülya Avşar ve Ediz Hun - Akrep Burcu

9. Müjde Ar ve Şener Şen - Yay Burcu

9. Müjde Ar ve Şener Şen - Yay Burcu

10. Belgin Doruk ve Orhan Gencebay - Oğlak Burcu

10. Belgin Doruk ve Orhan Gencebay - Oğlak Burcu
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11. Emel Sayın ve Halit Akçatepe - Kova Burcu

11. Emel Sayın ve Halit Akçatepe - Kova Burcu

12. Türkan Şoray ve Sadri Alışık - Balık Burcu

12. Türkan Şoray ve Sadri Alışık - Balık Burcu

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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