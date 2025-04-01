15 Yaşında Sevgili Oldu İddiası Vardı: Kim Soo-hyun, Sevgilisinin Şüpheli Ölümüyle İlgili Konuştu!

Kim Soo-hyun, 'Birçok insan benim yüzümden acı çekiyor. Kim Sae-ron'un huzur içinde dinlenememesinden dolayı da üzgünüm. O küçükken onunla hiç çıkmadım. İkimizin de oyuncu olması dışında, ilişkimiz diğer sıradan çiftlerinki gibiydi.' dedi.

Ayrıca, 2024 yılında başrolünü oynadığı Netflix'in hit dizisi Queen of Tears'ın yayınlandığı sırada, ikisinin birlikte olduğu, daha sonra silinen bir fotoğrafı Instagram hesabına yüklediğinde, ilişkiyi neden reddettiğini de açıkladı.

'Başrol oyuncusu olarak koruyacak çok şeyim vardı. Bir yıllık bir ilişkiye izin verseydim ne olurdu? Oyunculara, gece boyunca çalışan personele ve her şeyini o projeye adamış yapım ekibine ne olurdu?' dedi. 'Bunu ne kadar çok düşünürsem, yapmamam gereken şeyin bu olması gerektiğini o kadar çok düşündüm.'