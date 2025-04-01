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15 Yaşında Sevgili Oldu İddiası Vardı: Kim Soo-hyun, Sevgilisinin Şüpheli Ölümüyle İlgili Konuştu!

15 Yaşında Sevgili Oldu İddiası Vardı: Kim Soo-hyun, Sevgilisinin Şüpheli Ölümüyle İlgili Konuştu!

kore dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.04.2025 - 09:34

Güney Koreli aktör Kim Soo-hyun, doğum gününden bu yana gündeme oturan hakkındaki iddialarla ilgili dün açıklama yaptı. Kim Soo-hyun'un doğum gününde kendisi gibi oyuncu Kim Sae-ron hayatını kaybetmiş, ölüm kayıtlara intihar olarak geçmişti. Kim Soo-hyun'un Kim Sae-ron ile ilişkilerinin 15 yaşındayken başladığı iddiası ve Kim Sae-ron'un ölümünün şüpheli bulunmasıyla ilgili iddialarla ilgili düne kadar sessizliğini koruyordu.

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Güney Koreli oyuncu 37 yaşındaki Kim Soo-hyun, 24 yaşındaki Güney Koreli aktris Kim Sae-ron'un ölümüyle ilgili iddialara cevap verdi.

Güney Koreli oyuncu 37 yaşındaki Kim Soo-hyun, 24 yaşındaki Güney Koreli aktris Kim Sae-ron'un ölümüyle ilgili iddialara cevap verdi.

Kim Sae-ron'un ölümünden bir aydan kısa bir süre sonra bir YouTube kanalı, ikilinin Sae-Ron 15 yaşındayken ilişkiye başladıklarını ve altı yıl boyunca birlikte olduğunu iddia etti. Kanal o zamandan beri ilişkileri sırasında çekildiğini iddia ettiği videolar ve fotoğraflar yayınladı.

Geçtiğimiz hafta Kim Sae-ron'un ailesini temsil eden avukat bir basın toplantısı düzenleyerek, iki aktör arasında olduğu iddia edilen ve Kim Sae-ron'un 16 yaşında olduğu 2016 yılına ait sohbet geçmişini ortaya koydu.

Kim Soo-hyun'un ajansı ilk başta iddiaları yalanladı ancak daha sonra ikilinin yalnızca 2019-2020 yılları arasında, yani Kim Soo-hyun yetişkinken sevgili olduklarını açıkladı.

Kim Soo-hyun'un ajansı ilk başta iddiaları yalanladı ancak daha sonra ikilinin yalnızca 2019-2020 yılları arasında, yani Kim Soo-hyun yetişkinken sevgili olduklarını açıkladı.

Kim Soo-hyun, 'Birçok insan benim yüzümden acı çekiyor. Kim Sae-ron'un huzur içinde dinlenememesinden dolayı da üzgünüm. O küçükken onunla hiç çıkmadım. İkimizin de oyuncu olması dışında, ilişkimiz diğer sıradan çiftlerinki gibiydi.' dedi.

Ayrıca, 2024 yılında başrolünü oynadığı Netflix'in hit dizisi Queen of Tears'ın yayınlandığı sırada, ikisinin birlikte olduğu, daha sonra silinen bir fotoğrafı Instagram hesabına yüklediğinde, ilişkiyi neden reddettiğini de açıkladı.

'Başrol oyuncusu olarak koruyacak çok şeyim vardı. Bir yıllık bir ilişkiye izin verseydim ne olurdu? Oyunculara, gece boyunca çalışan personele ve her şeyini o projeye adamış yapım ekibine ne olurdu?' dedi. 'Bunu ne kadar çok düşünürsem, yapmamam gereken şeyin bu olması gerektiğini o kadar çok düşündüm.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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