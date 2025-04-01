15 Yaşında Sevgili Oldu İddiası Vardı: Kim Soo-hyun, Sevgilisinin Şüpheli Ölümüyle İlgili Konuştu!
15 Yaşında Sevgili Oldu İddiası Vardı: Kim Soo-hyun, Sevgilisinin Şüpheli Ölümüyle İlgili Konuştu!
Güney Koreli aktör Kim Soo-hyun, doğum gününden bu yana gündeme oturan hakkındaki iddialarla ilgili dün açıklama yaptı. Kim Soo-hyun'un doğum gününde kendisi gibi oyuncu Kim Sae-ron hayatını kaybetmiş, ölüm kayıtlara intihar olarak geçmişti. Kim Soo-hyun'un Kim Sae-ron ile ilişkilerinin 15 yaşındayken başladığı iddiası ve Kim Sae-ron'un ölümünün şüpheli bulunmasıyla ilgili iddialarla ilgili düne kadar sessizliğini koruyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güney Koreli oyuncu 37 yaşındaki Kim Soo-hyun, 24 yaşındaki Güney Koreli aktris Kim Sae-ron'un ölümüyle ilgili iddialara cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kim Soo-hyun'un ajansı ilk başta iddiaları yalanladı ancak daha sonra ikilinin yalnızca 2019-2020 yılları arasında, yani Kim Soo-hyun yetişkinken sevgili olduklarını açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.