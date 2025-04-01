Uzak Şehir Oyuncusu İki Projeyle Birden Anlaştı: Hem Yeni Dizide Hem de Filmde Rol Alacak!

Uzak Şehir'in Boran'ı, başarılı oyuncu Burç Kümbetlioğlu, hem televizyon hem de sinema dünyasında iddialı projelerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak TRT Tabii’nin “Harman Yeri” dizisinde bir pehlivana hayat veren Kümbetlioğlu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu kez iki yeni projeye daha imza attı.