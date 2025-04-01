Uzak Şehir Oyuncusu İki Projeyle Birden Anlaştı: Hem Yeni Dizide Hem de Filmde Rol Alacak!
Uzak Şehir Oyuncusu İki Projeyle Birden Anlaştı: Hem Yeni Dizide Hem de Filmde Rol Alacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
Kanal D'nin reytingleri altüst eden yeni dizisi Uzak Şehir'in sevilen oyuncusu iki yeni proje ile anlaştı. Hem yeni çıkacak Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ı başrollerde buluşturan dizide hem de Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’lü “Dehşet Bey” fiminde rol alacak. Haberi Birsen Altuntaş verdi. İşte detaylar...
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İki yeni proje, iki birbirinden çok farklı rol...
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Kümbetlioğlu, MF Yapım’ın yeni dizisi “Çift Kişilik Oda” için anlaşma sağladı.
Ayrıca sinema dünyasında da dikkat çeken bir projede yer alacak olan Kümbetlioğlu, O3 Medya’nın “Dehşet Bey” filminde rol alacak.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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