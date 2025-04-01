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Uzak Şehir Oyuncusu İki Projeyle Birden Anlaştı: Hem Yeni Dizide Hem de Filmde Rol Alacak!

Uzak Şehir Oyuncusu İki Projeyle Birden Anlaştı: Hem Yeni Dizide Hem de Filmde Rol Alacak!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.04.2025 - 09:25

Kanal D'nin reytingleri altüst eden yeni dizisi Uzak Şehir'in sevilen oyuncusu iki yeni proje ile anlaştı. Hem yeni çıkacak Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ı başrollerde buluşturan dizide hem de  Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’lü “Dehşet Bey” fiminde rol alacak. Haberi Birsen Altuntaş verdi. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
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İki yeni proje, iki birbirinden çok farklı rol...

İki yeni proje, iki birbirinden çok farklı rol...

Uzak Şehir'in Boran'ı, başarılı oyuncu Burç Kümbetlioğlu, hem televizyon hem de sinema dünyasında iddialı projelerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak TRT Tabii’nin “Harman Yeri” dizisinde bir pehlivana hayat veren Kümbetlioğlu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu kez iki yeni projeye daha imza attı.

Kümbetlioğlu, MF Yapım’ın yeni dizisi “Çift Kişilik Oda” için anlaşma sağladı.

Kümbetlioğlu, MF Yapım’ın yeni dizisi “Çift Kişilik Oda” için anlaşma sağladı.

Dizide “Nihat” karakterini canlandıracak olan oyuncu, perşembe günü sete çıkmaya hazırlanıyor.

Ayrıca sinema dünyasında da dikkat çeken bir projede yer alacak olan Kümbetlioğlu, O3 Medya’nın “Dehşet Bey” filminde rol alacak.

Ayrıca sinema dünyasında da dikkat çeken bir projede yer alacak olan Kümbetlioğlu, O3 Medya’nın “Dehşet Bey” filminde rol alacak.

Murat Menteş’in senaryosunu yazdığı ve Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği bu filmde Kümbetlioğlu, “Batur” karakterine hayat verecek. Oyuncunun pazar günü bu proje için sete çıkması planlanıyor.

Siz bu yapımları merak ediyor musunuz? İzleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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