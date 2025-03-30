"En İyi Dizi Çifti!": Uzak Şehir'in Alya'sı ve Cihan'ının Özel Röportajı Sevenlerini Coşturdu!
"En İyi Dizi Çifti!": Uzak Şehir'in Alya'sı ve Cihan'ının Özel Röportajı Sevenlerini Coşturdu!
Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Uzak Şehir, her hafta yeni bölümüyle reytingleri altüst ediyor. Dizide Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Alya ve Cihan çiftinin seveni çok. İkilinin Alem Dergisi'ne verdiği röportaj da bu nedenle sosyal medyada büyük ses getirdi. Ünsal ve Akbaba sevenlerinden gelen yorumlarla uzun zamandır ekranlarda izlediğimiz en iyi dizi çifti ilan edildi. İşte o röportaj ve izleyenlerinden gelen yorumlar...
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"Uzak Şehir" dizisinde Alya ve Cihan karakterlerini canlandıran Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumuna sosyal medyadan yorum yağıyor.
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Hem de samimi açıklamalarıyla kalpleri kazandılar.
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Sevenleri komik yorumların yanı sıra...
Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Sizce de uzun zamandır izlediğimiz en iyi dizi çifti olabilirler mi?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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