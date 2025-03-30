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"En İyi Dizi Çifti!": Uzak Şehir'in Alya'sı ve Cihan'ının Özel Röportajı Sevenlerini Coşturdu!

"En İyi Dizi Çifti!": Uzak Şehir'in Alya'sı ve Cihan'ının Özel Röportajı Sevenlerini Coşturdu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
30.03.2025 - 18:24

Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Uzak Şehir, her hafta yeni bölümüyle reytingleri altüst ediyor. Dizide Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Alya ve Cihan çiftinin seveni çok. İkilinin Alem Dergisi'ne verdiği röportaj da bu nedenle sosyal medyada büyük ses getirdi. Ünsal ve Akbaba sevenlerinden gelen yorumlarla uzun zamandır ekranlarda izlediğimiz en iyi dizi çifti ilan edildi. İşte o röportaj ve izleyenlerinden gelen yorumlar...

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"Uzak Şehir" dizisinde Alya ve Cihan karakterlerini canlandıran Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumuna sosyal medyadan yorum yağıyor.

"Uzak Şehir" dizisinde Alya ve Cihan karakterlerini canlandıran Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumuna sosyal medyadan yorum yağıyor.

Uzak Şehir'in beğeni toplayan hikayesi, Alya'nın vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için Kanada'dan Mardin'e, Albora topraklarına gelişiyle başladı. Ancak bu geliş, Alya için beklenmedik olayların ve sırların ortaya çıkmasına neden oldu. Alya ve Cihan karakterleri, dizinin merkezindeki çift olarak izleyicilerin büyük ilgisini çekti. İkili arasındaki inişli çıkışlı ilişki her hafta merakla takip edilirken Alya ve Cihan'a hayat veren Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın Alem Dergisi'ne verdiği röportaj gündem oldu.

Oyuncular samimi açıklamaları ve uyumları ile sosyal medyadan yorum topladı. İkiliye 'Uzun zamandır izlediğim en iyi dizi çifti', 'Uyumları harika', 'Gerçekten çok samimiler' gibi yorumlar geldi. 

Röportajı buradan izleyebilirsiniz.

Hem uyumları...

Hem de samimi açıklamalarıyla kalpleri kazandılar.

Hem de samimi açıklamalarıyla kalpleri kazandılar.
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Birbirlerinin taklitlerini yaptıkları anlar ise çok tutuldu.

Partner olarak birbirlerini çok iyi tanıdıkları da ortaya çıktı.

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Sevenleri komik yorumların yanı sıra...

Sevenleri komik yorumların yanı sıra...
twitter.com

Sevgilerini dile getiren övgüler yağdırdı.

Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

Sizce de uzun zamandır izlediğimiz en iyi dizi çifti olabilirler mi?

Sizce de uzun zamandır izlediğimiz en iyi dizi çifti olabilirler mi?

Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...

Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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