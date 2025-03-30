"En İyi Dizi Çifti!": Uzak Şehir'in Alya'sı ve Cihan'ının Özel Röportajı Sevenlerini Coşturdu!

Uzak Şehir'in beğeni toplayan hikayesi, Alya'nın vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için Kanada'dan Mardin'e, Albora topraklarına gelişiyle başladı. Ancak bu geliş, Alya için beklenmedik olayların ve sırların ortaya çıkmasına neden oldu. Alya ve Cihan karakterleri, dizinin merkezindeki çift olarak izleyicilerin büyük ilgisini çekti. İkili arasındaki inişli çıkışlı ilişki her hafta merakla takip edilirken Alya ve Cihan'a hayat veren Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın Alem Dergisi'ne verdiği röportaj gündem oldu.

Oyuncular samimi açıklamaları ve uyumları ile sosyal medyadan yorum topladı. İkiliye 'Uzun zamandır izlediğim en iyi dizi çifti', 'Uyumları harika', 'Gerçekten çok samimiler' gibi yorumlar geldi.

Röportajı buradan izleyebilirsiniz.