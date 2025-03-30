Murat Soner'in Gündeme Yönelik "Baskıyla İşime Odaklanamıyorum" Açıklaması Eleştirilerin Odağında!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar ve eylemler sürüyor. Yanı sıra eylemlerde tutuklanan 301 genç için ünlüler ve vatandaşlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki gösteriyor.

Gündemle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapanlar arasına Murat Soner de katıldı. Soner, yaşanan olayların ardından konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadığı için mesajlar aldığını paylaştı. Bizler, onu Youtube kanalında yaptığı dizi eleştirileri ile tanıyoruz. Ancak bu kez kendisi eleştirilerin odağına yerleşti.