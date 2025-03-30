Murat Soner'in Gündeme Yönelik "Baskıyla İşime Odaklanamıyorum" Açıklaması Eleştirilerin Odağında!
Murat Soner'in Gündeme Yönelik "Baskıyla İşime Odaklanamıyorum" Açıklaması Eleştirilerin Odağında!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ederken, dizi eleştirileriyle tanınan Youtuber Murat Soner yaptığı açıklama ile bu kez eleştirilerin odağına yerleşti. Soner, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda gündeme yönelik 'Memlekette neden düzgün iş çıkmıyor şimdi anladım. Bu ülkede işine odaklanmak imkansız. Benim bir kuru cümleyle gaz almaktan başka yapacak çok şeyim var.' diye yazdı. Ardından bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
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İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gündeme yönelik açıklama yapan bir başka isim de Murat Soner oldu. Ancak yazdıkları pek de iyi karşılanmadı.
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Soner'in yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Son olarak "Benim bir kuru cümleyle gaz almaktan başka yapacak çok şeyim var." diye ekledi. İşte Soner'in o paylaşımı:
Soner'e sosyal medyadan tepkiler yükseldi. Birsen Altuntaş, Soner'in açıklamasını paylaşarak "Ne demiş ne demiş, işine mi odaklanamıyormuş, baskı mı görüyormuş? Gençler rica ediyorum baskı yapmayın şu youtuber yurttaşımıza... Adam dizi emekçilerinin 5 günde çektiği 150 dakikalık dizileri yerin dibine batırarak sizin geleceğinizi kurtarıyor. Ayıp ama..." diye yazdı.
Kullanıcılar paylaşıma tepki gösterirken Altuntaş'ın paylaşımına da destek geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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