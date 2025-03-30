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Murat Soner'in Gündeme Yönelik "Baskıyla İşime Odaklanamıyorum" Açıklaması Eleştirilerin Odağında!

Murat Soner'in Gündeme Yönelik "Baskıyla İşime Odaklanamıyorum" Açıklaması Eleştirilerin Odağında!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
30.03.2025 - 21:35

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ederken, dizi eleştirileriyle tanınan Youtuber Murat Soner yaptığı açıklama ile bu kez eleştirilerin odağına yerleşti. Soner, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda gündeme yönelik 'Memlekette neden düzgün iş çıkmıyor şimdi anladım. Bu ülkede işine odaklanmak imkansız. Benim bir kuru cümleyle gaz almaktan başka yapacak çok şeyim var.' diye yazdı. Ardından bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gündeme yönelik açıklama yapan bir başka isim de Murat Soner oldu. Ancak yazdıkları pek de iyi karşılanmadı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gündeme yönelik açıklama yapan bir başka isim de Murat Soner oldu. Ancak yazdıkları pek de iyi karşılanmadı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar ve eylemler sürüyor. Yanı sıra eylemlerde tutuklanan 301 genç için ünlüler ve vatandaşlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki gösteriyor. 

Gündemle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapanlar arasına Murat Soner de katıldı. Soner, yaşanan olayların ardından konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadığı için mesajlar aldığını paylaştı. Bizler, onu Youtube kanalında yaptığı dizi eleştirileri ile tanıyoruz. Ancak bu kez kendisi eleştirilerin odağına yerleşti.

Soner'in yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Soner'in yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Soner, açıklamasında 'Memlekette neden düzgün iş çıkmıyor şimdi anladım. Bu ülkede işine odaklanmak imkansız.' diye söze başladı. Devamında ise 'Şimdi diyeceksiniz ki, 'Ülkenin gençleri bu durumdayken sen işini mi düşünüyorsun?' Ancak diğerleri gibi bana yapılan baskıyla odaklanmadığım işim gençlerle ilgili.' diye yazdı.

Son olarak "Benim bir kuru cümleyle gaz almaktan başka yapacak çok şeyim var." diye ekledi. İşte Soner'in o paylaşımı:

Son olarak "Benim bir kuru cümleyle gaz almaktan başka yapacak çok şeyim var." diye ekledi. İşte Soner'in o paylaşımı:

Soner'e sosyal medyadan tepkiler yükseldi. Birsen Altuntaş, Soner'in açıklamasını paylaşarak "Ne demiş ne demiş, işine mi odaklanamıyormuş, baskı mı görüyormuş? Gençler rica ediyorum baskı yapmayın şu youtuber yurttaşımıza... Adam dizi emekçilerinin 5 günde çektiği 150 dakikalık dizileri yerin dibine batırarak sizin geleceğinizi kurtarıyor. Ayıp ama..." diye yazdı.

Soner'e sosyal medyadan tepkiler yükseldi. Birsen Altuntaş, Soner'in açıklamasını paylaşarak "Ne demiş ne demiş, işine mi odaklanamıyormuş, baskı mı görüyormuş? Gençler rica ediyorum baskı yapmayın şu youtuber yurttaşımıza... Adam dizi emekçilerinin 5 günde çektiği 150 dakikalık dizileri yerin dibine batırarak sizin geleceğinizi kurtarıyor. Ayıp ama..." diye yazdı.
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Kullanıcılar paylaşıma tepki gösterirken Altuntaş'ın paylaşımına da destek geldi.

Kullanıcılar paylaşıma tepki gösterirken Altuntaş'ın paylaşımına da destek geldi.
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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