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Çok Güzel Hareketler Oyuncusu Yılmaz Erdoğan'ın Kendisini Kovduğunu Açıkladı!

Çok Güzel Hareketler Oyuncusu Yılmaz Erdoğan'ın Kendisini Kovduğunu Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.04.2025 - 19:52

Sibel Arna’nın programına konuk olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusu Evliya Aykan'ın açıklamaları gündem oldu. Aykan, Çok Güzel Hareketler Bunlar'a ilk katıldığında Yılmaz Erdoğan'ın kendisini hiç sevmediğini hatta kovduğunu açıkladı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=USxie...
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Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Evliya Aykan, "O defter kapandı." diyerek bir anda programdan ayrılmıştı.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Evliya Aykan, "O defter kapandı." diyerek bir anda programdan ayrılmıştı.

Severek izlenen BKM Mutfak'ın eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2'de oynayan ve performansıyla beğeni toplayan Evliya Aykan açıklamaları ile gündem oldu.

Daha önce ilk 120 bölüm programda yer aldıktan sonra aniden ayrılık kararı almıştı. Ardından 'Şunu fark ettim; seyirciyi çok özlüyorum, ekip olmayı çok özlüyorum. Bir coşku vardı sahneye çıkmadan önce. O müthiş bir heyecan veriyormuş.' diyerek geri döndüğünü duyurmuştu. Çalkantılı program sürecinden itiraflarda bulunan Aykan'ın Yılmaz Erdoğan ile ilgili söyledikleri çok konuşulacak türden.

Meğer Çok Güzel Hareketler'den kovulmuş.

Meğer Çok Güzel Hareketler'den kovulmuş.

Sibel Arna'nın YouTube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol'a konuk olan oyuncu, Yılmaz Erdoğan için 'Beni hiç sevmedi.' dedi. Hatta programa ilk katıldığında kendisini kovduğunu açıkladı.

'‘Van Devlet Tiyatrosu’na dönsün o çocuk, sopa yutmuş gibi tiyatrocu tavırları var onun’ demişti. Haklıydı.' diyen Aykan, daha sonra katıldığında Erdoğan'ı çok şaşırttığını ifade etti:

'Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar denedim. BKM’de üç aylık bir çalışma döneminden sonra üst ekibe aldılar beni. Bir gün Yılmaz Erdoğan ‘10 tane seyircili skeç oynayacaksınız, hepinize bakacağım. Eğer tamamsa bu tren yola çıkacak’ dedi. Ben ikinci oldum o gece. Beni yanına çağırdı, ‘Oğlum madem böyle bir oyuncusun bizi niye korkutuyorsun’ dedi. Finalinde kalan 22 kişiyle yola çıkıldı.”

Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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