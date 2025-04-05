Çok Güzel Hareketler Oyuncusu Yılmaz Erdoğan'ın Kendisini Kovduğunu Açıkladı!

Sibel Arna'nın YouTube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol'a konuk olan oyuncu, Yılmaz Erdoğan için 'Beni hiç sevmedi.' dedi. Hatta programa ilk katıldığında kendisini kovduğunu açıkladı.

'‘Van Devlet Tiyatrosu’na dönsün o çocuk, sopa yutmuş gibi tiyatrocu tavırları var onun’ demişti. Haklıydı.' diyen Aykan, daha sonra katıldığında Erdoğan'ı çok şaşırttığını ifade etti:

'Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar denedim. BKM’de üç aylık bir çalışma döneminden sonra üst ekibe aldılar beni. Bir gün Yılmaz Erdoğan ‘10 tane seyircili skeç oynayacaksınız, hepinize bakacağım. Eğer tamamsa bu tren yola çıkacak’ dedi. Ben ikinci oldum o gece. Beni yanına çağırdı, ‘Oğlum madem böyle bir oyuncusun bizi niye korkutuyorsun’ dedi. Finalinde kalan 22 kişiyle yola çıkıldı.”

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