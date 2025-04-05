Çok Güzel Hareketler Oyuncusu Yılmaz Erdoğan'ın Kendisini Kovduğunu Açıkladı!
Çok Güzel Hareketler Oyuncusu Yılmaz Erdoğan'ın Kendisini Kovduğunu Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=USxie...
Sibel Arna’nın programına konuk olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusu Evliya Aykan'ın açıklamaları gündem oldu. Aykan, Çok Güzel Hareketler Bunlar'a ilk katıldığında Yılmaz Erdoğan'ın kendisini hiç sevmediğini hatta kovduğunu açıkladı.
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Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Evliya Aykan, "O defter kapandı." diyerek bir anda programdan ayrılmıştı.
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Meğer Çok Güzel Hareketler'den kovulmuş.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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