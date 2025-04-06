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Usta Oyuncu Ahmet Levendoğlu Hayatını Kaybetti

Usta Oyuncu Ahmet Levendoğlu Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.04.2025 - 13:15

2025 yılının ilk üç ayında pek çok ünlü isim aramızdan ayrılarak sevenlerini üzmüştü. Bir acı haber de usta oyuncu Ahmet Levendoğlu'ndan geldi. Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti.

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Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti.

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu'nun acı haberi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Zuhal Olcay, Levendoğlu'nun vefat haberini 'Canım Hocam Ahmet Levendoğlu Huzurla uyu' notuyla paylaştı.

Ünlü sanatçının çocukları vefatın ardından cenaze detaylarını duyurdu.

Ünlü sanatçının çocukları vefatın ardından cenaze detaylarını duyurdu.

8 Nisan Salı günü 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nin Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek veda töreninin ardından, ünlü sanatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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