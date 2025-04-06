onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Ahmet Levendoğlu Kimdir? Usta Oyuncunun Kariyeri

Ahmet Levendoğlu Kimdir? Usta Oyuncunun Kariyeri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.04.2025 - 13:22

Ahmet Levendoğlu 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Yıldıray Şahinler duyururken başarılı sanatçının kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Ahmet Levendoğlu kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? (Milliyet)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ahmet Levendoğlu kimdir?

Ahmet Levendoğlu kimdir?

Tiyatronun neredeyse tüm alanlarında emeği olan Levendoğlu; eğitmenlikten oyunculuğa, yönetmenlikten tiyatro yöneticiliğine, çevirmenlikten dergi yazarlığına kadar geniş bir yelpazede üretim yaptı. Eğitimini Robert Kolej’de tamamladı. Henüz bu okulda öğrenciyken sahneyle kurduğu bağ, onu İngiltere’deki Royal Academy of Dramatic Art’a taşıdı. Üstelik bu yolculuk, Türk hükümetinin yurt dışında tiyatro eğitimi alan bir öğrenciye ilk kez sağladığı bursla gerçekleşti.

Ahmet Levendoğlu'nun kariyeri

Ahmet Levendoğlu'nun kariyeri

Profesyonel tiyatro serüveni İngiltere’de başladı. Ülkedeki saygın kent tiyatrolarından biri olan Exeter Northcott Theatre’da bir sezon boyunca sahne aldı.

Türkiye’deki ilk sahne deneyimini Gen-Ar Tiyatrosu ile yaşadı. 1971-1976 arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nun kadrosunda yer aldı. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer aldı ve 1978-1980 yılları arasında burada oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Aynı dönemde müdür yardımcılığı görevini de üstlendi.

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer’le birlikte kurduğu “Tiyatro Stüdyosu”, yalnızca oyun sahnelemekle kalmadı, oyunculuk eğitimi de sundu. 1995-1998 yılları arasında ise Akademi İstanbul’da eğitmen olarak tiyatro tutkusunu aktarmayı sürdürdü.

Ahmet Levendoğlu'nun yer aldığı tiyatro oyunları ve yapımlar

Ahmet Levendoğlu'nun yer aldığı tiyatro oyunları ve yapımlar

Yönettiği Oyunlar

  • Aldatma – Harold Pinter / İBB Şehir Tiyatroları – 2016

  • Her Yıl Kuşlar Geri Gelir (Parlour Song) – Oyun Atölyesi – 2014

  • Vanya Dayı – Anton Çehov / Tiyatro Stüdyosu – 2010

  • Şölen – Moira Buffini / Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu – 2009

  • Inishmaan'ın Sakatı – Martin McDonagh / İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2007

  • Teyzem ve Ben – Morris Panych / Tiyatro Stüdyosu – 2005

  • Çift Yönlü Ayna – Arthur Miller / Tiyatro Stüdyosu – 2004

  • Yaşamın Üç Yüzü – Tiyatro Stüdyosu – 2003

  • Sonsuz Döngü – Hugh Whitemore / Tiyatro Stüdyosu – 2002

  • Dünyanın Başkenti – Esther Vilar / Tiyatro Stüdyosu – 2001

  • Lillian – Tiyatro Stüdyosu – 2000

  • Bağla Şu İşi – David Mamet / Tiyatro Stüdyosu – 1999

  • Derin Bir Soluk Al – Tiyatro Stüdyosu – 1998

  • Aldatma – Harold Pinter / Tiyatro Stüdyosu – 1996

  • Değişim – Franz Kafka / Taner Barlas Mim Tiyatrosu – 1987

  • Antigone – Sofokles

 Rol Aldığı Oyunlar

  • Balkon

  • Derin Bir Soluk Al

  • Kan Kardeşleri

  • Cephede Piknik

  • Antigone

Çevirisini Yaptığı Oyunlar

  • Şölen – Moira Buffini

  • Inishmaan'ın Sakatı – Martin McDonagh

  • Son Yatağım – David Hare

  • Çift Yönlü Ayna – Arthur Miller

  • Sonsuz Döngü – Hugh Whitemore

  • Lillian – William Luce

  • Derin Bir Soluk Al – Ben Elton

  • Kan Kardeşleri – Willy Russell

  • Herkesin Sevgilisi – John Patrick

Filmografisi

  • Kırık Hayatlar – 1985

  • Ateşten Günler – 1987

  • Baharın Bittiği Yer – 1989

  • Yaz Yağmuru – 1993

  • Young Indiana Jones – 1999

  • Sağır Oda – 2006–2007

  • Binbir Gece – 2007

  • Küçük Kadınlar – 2008–2011

  • Son – 2012

  • Kızıl Elma – 2014

  • Kara Ekmek – 2015

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın