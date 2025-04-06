Ahmet Levendoğlu Kimdir? Usta Oyuncunun Kariyeri

Profesyonel tiyatro serüveni İngiltere’de başladı. Ülkedeki saygın kent tiyatrolarından biri olan Exeter Northcott Theatre’da bir sezon boyunca sahne aldı.

Türkiye’deki ilk sahne deneyimini Gen-Ar Tiyatrosu ile yaşadı. 1971-1976 arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nun kadrosunda yer aldı. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer aldı ve 1978-1980 yılları arasında burada oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Aynı dönemde müdür yardımcılığı görevini de üstlendi.

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer’le birlikte kurduğu “Tiyatro Stüdyosu”, yalnızca oyun sahnelemekle kalmadı, oyunculuk eğitimi de sundu. 1995-1998 yılları arasında ise Akademi İstanbul’da eğitmen olarak tiyatro tutkusunu aktarmayı sürdürdü.