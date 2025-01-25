Galatasaray-Konyaspor Maçının Ardından Fernando Muslera'dan Veda Açıklamsı Geldi
Galatasaray-Konyaspor Maçının Ardından Fernando Muslera'dan Veda Açıklamsı Geldi
Muslera 429 lig maçına çıkarak, sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu oldu. Fernando Muslera, 2011 yılında geldiği Galatasaray'da birçok başarıya imza attı. Maç önünde plaketle onurlandırılan Muslera'yı arkadaşları ve tribünler de yalnız bırakmadı. Muslera, maç sonunda da duygusal açıklamalar yaptı. Muslera'nın açıklamaları veda olarak yorumlandı.
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Galatasaray kalesinde 429 maça çıkan Muslera, Bülent Korkmaz'ı geçerek en çok lig maçına çıkan isim olma başarısı gösterdi.
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Maç önünde ve maç sonunda Muslera'ya büyük bir destek vardı. Muslera da duygusal anlar yaşayarak sahadan ayrıldı ve açıklamalar yaptı.
Muslera, "Böyle anlarda sözler yetmiyor. 2011'de geldim bu büyük kulübe. Birçok şey kazandık. Bugün de çok büyük bir gurur yaşadım." dedi.
"Bütün hocalarıma, takım arkadaşlarıma, büyük taraftarımıza ve aileme çok teşekkür ediyorum." diyen Muslera adeta taraftara da veda etti.
Muslera, "429 maç. Bu aynı zamanda yavaş yavaş sona geldiğimiz anlamına da geliyor." açıklaması yaptı.
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Bir önceki maçta kendisine yapılan protestoya da değinen Muslera, "Avrupa'da öndeyiz, sonraki seviyeye geçmek üzereyiz. Ligde 9 puan öndeyiz. Bir oyuncu zor bir andan geçiyor olabilir. Taraftar desteğine ihtiyaç duyabilir" dedi.
Muslera, "Asla durmayacağım, elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Zamanı gelince de konuşulacak şeyler konuşulur." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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