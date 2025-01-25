Galatasaray-Konyaspor Maçının Ardından Fernando Muslera'dan Veda Açıklamsı Geldi

Muslera 429 lig maçına çıkarak, sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu oldu. Fernando Muslera, 2011 yılında geldiği Galatasaray'da birçok başarıya imza attı. Maç önünde plaketle onurlandırılan Muslera'yı arkadaşları ve tribünler de yalnız bırakmadı. Muslera, maç sonunda da duygusal açıklamalar yaptı. Muslera'nın açıklamaları veda olarak yorumlandı.