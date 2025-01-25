Süper Lig'de Cumartesi Günü Yok Yoktu: Kırmızı Kartlar, Goller, Galibiyetler...

Süper Lig dün oynanan Samsunspor-Gaziantep FK maçı ile başladı. Cumartesi günü ise adeta futbola doyduk. Üç maç oynanan ligde goller, kartlar, galibiyetler vardı. Süper Lig'de bugün yok yoktu. Yaşanan birbirinden ilginç olaylarla işte Süper Lig'de Süper Cumartesi...