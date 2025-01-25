Süper Lig'de Cumartesi Günü Yok Yoktu: Kırmızı Kartlar, Goller, Galibiyetler...
Süper Lig'de Cumartesi Günü Yok Yoktu: Kırmızı Kartlar, Goller, Galibiyetler...
Süper Lig dün oynanan Samsunspor-Gaziantep FK maçı ile başladı. Cumartesi günü ise adeta futbola doyduk. Üç maç oynanan ligde goller, kartlar, galibiyetler vardı. Süper Lig'de bugün yok yoktu. Yaşanan birbirinden ilginç olaylarla işte Süper Lig'de Süper Cumartesi...
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Günün ilk maçında Sivasspor evinde Kayserispor'u 5-2 yenmeyi başardı. Kayserispor iki kırmızı kart gördü. Biri ise oldukça ilginçti.
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Kayserispor'da Stephane Bahoken, takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu ilginç ana izleyenler inanamadı.
Günün ikinci maçı ise Alanya'da Oba Stadyumu'nda oynandı. Alanyaspor'un Başakşehir'i ağırladığı maçta gol yağmuru vardı.
Karşılıklı gollerle geçilen maçta Başakşehir 57.dakikada 3-2 öne geçti. Ancak Alanyaspor 80 ve 83'te 4-3 öne geçti. Maç böyle bitecek derken birer gol daha atıldı ve Alanyaspor 5-4 kazandı.
Günün son maçında ise iki golü VAR'dan dönen Galatasaray rakibi Konyaspor'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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