Sergen Yalçın'ın Uçağı İçin Maçı Bıraktığını Söyleyen Semih Şentürk'e ASpor'dan Yalanlama

Sosyal medyanın gücüyle futbolcuların bilinmeyen anıları gün yüzüne çıkıyor. Kimi aldığı 'like' sayısı ile biraz abartarak gerçeği büküyor, kimi olmadığı maçta oynamış gibi anlatıyor. Batuhan Karadeniz'in 'piyasaya' kazandırdığı yalan anı anlatma işi artık tamamen kontrolden çıkmış görünüyor. Son olarak Semih Şentürk, Sergen Yalçın'ın uçağı kaçmasın diye maçı yarıda bıraktığını anlatmıştı. Sosyal medyada beğeni rekoru kıran görüntülere Sergen Yalçın 'hayatımda böyle yalan duymadım' demişti. O iddialara ASpor'dan yanıt geldi.