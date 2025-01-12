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Sergen Yalçın'ın Uçağı İçin Maçı Bıraktığını Söyleyen Semih Şentürk'e ASpor'dan Yalanlama

Sergen Yalçın'ın Uçağı İçin Maçı Bıraktığını Söyleyen Semih Şentürk'e ASpor'dan Yalanlama

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.01.2025 - 18:11

Sosyal medyanın gücüyle futbolcuların bilinmeyen anıları gün yüzüne çıkıyor. Kimi aldığı 'like' sayısı ile biraz abartarak gerçeği büküyor, kimi olmadığı maçta oynamış gibi anlatıyor. Batuhan Karadeniz'in 'piyasaya' kazandırdığı yalan anı anlatma işi artık tamamen kontrolden çıkmış görünüyor. Son olarak Semih Şentürk, Sergen Yalçın'ın uçağı kaçmasın diye maçı yarıda bıraktığını anlatmıştı. Sosyal medyada beğeni rekoru kıran görüntülere Sergen Yalçın 'hayatımda böyle yalan duymadım' demişti. O iddialara ASpor'dan yanıt geldi.

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Sosyal medyanın gücüyle en komik anıyı anlatma yarışması sayesinde gerçek anı dinlemek neredeyse imkansız oldu. Semih Şentürk de bunun son örneği oldu diyebiliriz.

Sosyal medyanın gücüyle en komik anıyı anlatma yarışması sayesinde gerçek anı dinlemek neredeyse imkansız oldu. Semih Şentürk de bunun son örneği oldu diyebiliriz.

Semih Şentürk'ün iddiasına göre Eskişehirspor'da bir kupa maçında Sergen Yalçın "Maçı uzatmaya götürmeyin uçağım var" dedi ancak maç uzatmalara kaldı.

Semih Şentürk'ün iddiasına göre Eskişehirspor'da bir kupa maçında Sergen Yalçın "Maçı uzatmaya götürmeyin uçağım var" dedi ancak maç uzatmalara kaldı.

Uzatmalara giden maça çok sinirlenen Sergen Yalçın'a Semih Şentürk bir bakıyor "kenarda yok". Semih Şentürk'ün iddialarını Sergen Yalçın yanıtladı.

Uzatmalara giden maça çok sinirlenen Sergen Yalçın'a Semih Şentürk bir bakıyor "kenarda yok". Semih Şentürk'ün iddialarını Sergen Yalçın yanıtladı.

"Herhalde espri yapıyor" diyen Sergen Yalçın, “Böyle bir yalan hiç duymadım. Öyle bir şey olur mu?" demişti.

"Herhalde espri yapıyor" diyen Sergen Yalçın, “Böyle bir yalan hiç duymadım. Öyle bir şey olur mu?" demişti.

"Böyle bir olayın yaşanma ihtimali var mı sizce?" diyerek sinirlenirken "İşin kötüsü insanlar da buna inanıyor." dedi.

"Böyle bir olayın yaşanma ihtimali var mı sizce?" diyerek sinirlenirken "İşin kötüsü insanlar da buna inanıyor." dedi.
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Ve tartışmaya son nokta: Semih Şentürk'ün akıl almaz iddiaları kupa yayıncısı A Spor ekranlarında yalanlandı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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