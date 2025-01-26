Fenerbahçe'nin Kalecisi İrfan Can Eğribayat, Eski Takımı Göztepe'yi Hayatından Sildi

Futbola Adanaspor altyapısında başlayan ve A takıma yükselen İrfan Can Eğribayat, buradan Göztepe'ye transfer olmuştu. Göztepe'de taraftarla yaşadığı problemlerin ardından İrfan kadro dışı kalmıştı. Önce Fenerbahçe'ye kiralanan kaleci, daha sonra bonservisi ile takıma dahil olmuştu. Bugün de Göztepe taraftarı tarafından protestolara maruz kalan İrfan maç sonu ilginç bir açıklama yaptı.