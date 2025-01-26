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Fenerbahçe'nin Kalecisi İrfan Can Eğribayat, Eski Takımı Göztepe'yi Hayatından Sildi

Fenerbahçe'nin Kalecisi İrfan Can Eğribayat, Eski Takımı Göztepe'yi Hayatından Sildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.01.2025 - 23:09

Futbola Adanaspor altyapısında başlayan ve A takıma yükselen İrfan Can Eğribayat, buradan Göztepe'ye transfer olmuştu. Göztepe'de taraftarla yaşadığı problemlerin ardından İrfan kadro dışı kalmıştı. Önce Fenerbahçe'ye kiralanan kaleci, daha sonra bonservisi ile takıma dahil olmuştu. Bugün de Göztepe taraftarı tarafından protestolara maruz kalan İrfan maç sonu ilginç bir açıklama yaptı.

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İrfan Can Eğribayat, Göztepe'de taraftarla yaşadığı problemin ardından önce kadro dışı kalmış ardından da bonservisiyle Fenerbahçe'ye gelmişti.

İrfan Can Eğribayat, Göztepe'de taraftarla yaşadığı problemin ardından önce kadro dışı kalmış ardından da bonservisiyle Fenerbahçe'ye gelmişti.

Fenerbahçe'de Livakovic'in yokluğunda Göztepe maçında kaleyi İrfan Can Eğribayat korudu.

Fenerbahçe'de Livakovic'in yokluğunda Göztepe maçında kaleyi İrfan Can Eğribayat korudu.

Maç boyu Göztepe taraftarından protestolara maruz kalan İrfan Can Eğribayat'a Fenerbahçe taraftarı büyük destek verdi.

Maç boyu Göztepe taraftarından protestolara maruz kalan İrfan Can Eğribayat'a Fenerbahçe taraftarı büyük destek verdi.

Sabah Spor muhabiri maçın ardından İrfan Can'a "Eski takımına karşı oynadın ne hissediyorsun?" dedi. İrfan Can Eğribayat tartışmalı bir cevap verdi.

Sabah Spor muhabiri maçın ardından İrfan Can'a "Eski takımına karşı oynadın ne hissediyorsun?" dedi. İrfan Can Eğribayat tartışmalı bir cevap verdi.

İrfan, "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar." diyerek Göztepe taraftarına olan tepkisini gösterdi.

İrfan, "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar." diyerek Göztepe taraftarına olan tepkisini gösterdi.
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İrfan Can Eğribayat'ın çok konuşulacak cevabı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Çomar_Sken_Jüpiter

izmirden oevladı taraftar çıktığına şaşırdım açıkçası. adamın ölmüş evladına sövecek kadar oevladı bunlar

Mahal Cin

ölmüş çocuguna küfreden Göztepe ..ilk maçta başkana arkadan kahpece saldıran Göztepe ...bilet satıp ,biletli taraftarı stada almayan dolandırıcı Göztepe ....... Devamını Gör

Sosyal Medya

çok karaktersizmişsin. ölen evladının yüzü suyu hürmetine daha ağır kelimeler söylemiyorum sana.