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Göztepe Karşısında Önemli Bir Galibiyet Alan Fenerbahçe, Zirve Yarışında "Varım" Dedi

Göztepe Karşısında Önemli Bir Galibiyet Alan Fenerbahçe, Zirve Yarışında "Varım" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.01.2025 - 21:05

Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan farkını 9'a çıkardığı haftada Göztepe'yi ağırladı. Göztepe'nin önde kapattığı devre Fenerbahçelileri isyan ettirdi. Ancak soyunma odasından bambaşka bir Fenerbahçe çıktı. 56 saniyede Fenerbahçe eşitliği sağladı ve kontrolü ele aldı. En-Nesyri'nin yıldızlaştığı gecede Fenerbahçe takibe devam etti.

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Fenerbahçe maç eksiğiyle 9 puan geriye düştüğü yarışta Göztepe'yi evinde ağırladı.

Fenerbahçe maç eksiğiyle 9 puan geriye düştüğü yarışta Göztepe'yi evinde ağırladı.

Göztepe 25.dakikada Juan'ın golüyle 1-0 öne geçerken Fenerbahçe üretkenlikten oldukça uzak bir görüntü çizdi.

Göztepe 25.dakikada Juan'ın golüyle 1-0 öne geçerken Fenerbahçe üretkenlikten oldukça uzak bir görüntü çizdi.

İkinci yarı ise bambaşka bir Fenerbahçe izledik. İkinci yarının ilk saniyelerinde golle buluşan Fenerbahçe maçın kontrolünü de eline aldı.

İkinci yarı ise bambaşka bir Fenerbahçe izledik. İkinci yarının ilk saniyelerinde golle buluşan Fenerbahçe maçın kontrolünü de eline aldı.

46 ve 53.dakikalarda fileleri havalandıran En-Nesyri skoru 2-1'e getirdi. Son darbe ise Oğuz Aydın'dan geldi. Oğuz, çaprazdan harika bir golle skoru 3-1 yaptı.

46 ve 53.dakikalarda fileleri havalandıran En-Nesyri skoru 2-1'e getirdi. Son darbe ise Oğuz Aydın'dan geldi. Oğuz, çaprazdan harika bir golle skoru 3-1 yaptı.

Göztepe 82'de Miroshi ile ümitlendi ancak maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe üç puanı üç golle aldı.

Göztepe 82'de Miroshi ile ümitlendi ancak maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe üç puanı üç golle aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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