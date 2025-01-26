Göztepe Karşısında Önemli Bir Galibiyet Alan Fenerbahçe, Zirve Yarışında "Varım" Dedi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan farkını 9'a çıkardığı haftada Göztepe'yi ağırladı. Göztepe'nin önde kapattığı devre Fenerbahçelileri isyan ettirdi. Ancak soyunma odasından bambaşka bir Fenerbahçe çıktı. 56 saniyede Fenerbahçe eşitliği sağladı ve kontrolü ele aldı. En-Nesyri'nin yıldızlaştığı gecede Fenerbahçe takibe devam etti.