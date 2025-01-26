Beşiktaş, Solskjaer ile İlk Lig Maçında Antalyaspor'a Takıldı

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Solskjaer ile ilk lig maçına çıktı. Avrupa'da Athletic Bilbao'ya 4 gol atan Beşiktaş sahaya üç puan parolasıyla çıktı. Immobile ve Muçi'nin yedek başladığı maçta ilk yarı düşük tempoda geçti. Immobile ve Muçi'nin girişi maçı hareketlendirdi. Golü de bulan Kartal, rakibine engel olamadı ve bir puanla sahadan ayrıldı.