Beşiktaş, Solskjaer ile İlk Lig Maçında Antalyaspor'a Takıldı
Beşiktaş, Solskjaer ile İlk Lig Maçında Antalyaspor'a Takıldı
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Solskjaer ile ilk lig maçına çıktı. Avrupa'da Athletic Bilbao'ya 4 gol atan Beşiktaş sahaya üç puan parolasıyla çıktı. Immobile ve Muçi'nin yedek başladığı maçta ilk yarı düşük tempoda geçti. Immobile ve Muçi'nin girişi maçı hareketlendirdi. Golü de bulan Kartal, rakibine engel olamadı ve bir puanla sahadan ayrıldı.
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Avrupa'dan büyük bir zaferle dönen Beşiktaş ligde Pazar seansında Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor'a konuk oldu.
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Bu maç Ole Gunnar Solskjaer'in de Süper Lig'de teknik direktör olarak ilk maçı oldu.
Düşük tempoda geçen maçta iki taraf da pozisyon bulmakta zorluk çekti. İkinci yarı oyuna Muçi ve Immobile'nin girmesi ise takımı hareketlendirdi.
Gedson-Immobile-Rafa üçlüsünün buluştuğu pozsiyonda Beşiktaş Rafa Silva'nın kafasından golü bulmayı başardı.
Ancak Beşiktaş üstünlüğünü sadece 6 dakika koruyabildi. Erdal Rakip tartışmalı bir pozisyonda topu ağlara gönderdi.
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Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş, Solskjaer ile ilk lig maçından bir puanla ayrıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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