Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Yeni Teklif: "Orta Hakem de Yabancı Olsun"
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Yeni Teklif: "Orta Hakem de Yabancı Olsun"
Fenerbahçe evinde Göztepe'yi 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü. En-Nesyri'nin yıldızlaştığı gecede Fenerbahçe lider Galatasaray'la farkı tekrar 6'ya düşürdü. Maçın ardından Acun Ilıcalı da açıklamalarda bulundu. Asbaşkan Ilıcalı'nın hedefinde Galatasaray vardı. Acun Ilıcalı, rakiplerine yeni bir teklif sundu.
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Saha ve soyunma odasındaki atmosferi anlatan Ilıcalı, "Tüylerim diken diken oldu" derken takımda havanın gayet olumlu olduğunu söyledi. Tribünler için de Ilıcalı "Şimdiye kadar duyduğum en yüksek ses vardı" dedi.
Acun Ilıcalı, Galatasaray'a ithafen de "Biz şimdi bir aydır rakibimizle ilgili konuşma yapmıyoruz, dikkat ederseniz bir ay falan olmuştur. Konuşmuyoruz, polemiğe de girmiyoruz." dedi.
Galatasaray'ın da buna uyduğunu söyleyen Ilıcalı, "Rakibimiz maşallah bu konuda özen gösteriyordu. Ne zamana kadar, puan farkı 6 oldu ve bir anda şaşırtıcı bir şekilde yabancı VAR ile ilgili sitemler olmaya başladı." dedi.
Ilıcalı, "Yabancı VAR'ı beraber istedik. Geldi yabancı VAR. Şimdi yabancı VAR'a itiraz ediyorsunuz." diyerek rakiplerine tepki gösterdi.
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"Biz hataların eşit dağılmasını istiyorduk ve o yüzden yabancı VAR'ı istedik." derken rakiplerinin hakemleri baskı altına almaya çalıştığını söyledi.
Ilıcalı, Galatasaray tarafından yapılan Metin Öztürk'ün açıklamalarına "Dün maalesef bugünkü maçın hakemiyle ilgili enteresan açıklamalar duyduk. İşte hakem daha önce hata yaptı, bu maçta dikkatli olsun, aba altından sopa göstermek, hakemi baskı altına alma çabaları bunlar" dedi.
Ilıcalı, "Yerli hakem için bir gün önceden böyle müdahalelerde bulunulması bizim açımızdan ligin bundan sonrası için yeni bir soru işareti doğurmuştur." açıklaması yaptı.
Ilıcalı yeni bir öneri getirerek "Sarı kartlarda 30 sarı kart kadar bir dengesizlik var maalesef. Biz bu konuda da orta hakemin de artık bu saatten sonra önemli maçlarda yabancı hakem olmasından yanayız." dedi.
Derbiler için çağrı yapan Acun Ilıcalı, "Orta hakemlerin de bu saatten sonra kritik maçlar için yabancı hakem olabilir. Bence derbilerde olmazsa olmazı." dedi.
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Acun Ilıcalı, "Orta hakemler konusunda rakibimizin desteğini bekliyoruz. En kısa zamanda orta hakemin de yabancı olmasını istiyoruz." açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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