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Acun Ilıcalı Röportaj Esnasında Yanına Gelen Minik Hayranına İmzalı Forma Sözü Verdi

Acun Ilıcalı Röportaj Esnasında Yanına Gelen Minik Hayranına İmzalı Forma Sözü Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.01.2025 - 11:57

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, minik hayranına mutluluktan dört köşe edecek bir söz verdi. Göztepe maçının ardından basına konuşurken minik hayranının, “Acun abi” diyerek kendisine seslendiğini duydu. Tatlı çocuk yalnızca elini sıkmasını istemişti. Acun Ilıcalı ise ona harika bir sürpriz yaptı. Gelin detaylara geçelim.

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Bir yandan röportaj veren bir yandan da hayranlarıyla fotoğraf çekilen Acun Ilıcalı, Cevat adlı minik hayranıyla tanışıp en sevdiği futbolcuyu sordu.

Bir yandan röportaj veren bir yandan da hayranlarıyla fotoğraf çekilen Acun Ilıcalı, Cevat adlı minik hayranıyla tanışıp en sevdiği futbolcuyu sordu.

Cevat ise Amrabat’ı sevdiğini söyledi. Ilıcalı cevap karşısında Amrabat’ın imzalı formasını ona ulaştıracağına söz verdi.

Cevat ise Amrabat’ı sevdiğini söyledi. Ilıcalı cevap karşısında Amrabat’ın imzalı formasını ona ulaştıracağına söz verdi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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