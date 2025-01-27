Acun Ilıcalı Röportaj Esnasında Yanına Gelen Minik Hayranına İmzalı Forma Sözü Verdi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, minik hayranına mutluluktan dört köşe edecek bir söz verdi. Göztepe maçının ardından basına konuşurken minik hayranının, “Acun abi” diyerek kendisine seslendiğini duydu. Tatlı çocuk yalnızca elini sıkmasını istemişti. Acun Ilıcalı ise ona harika bir sürpriz yaptı. Gelin detaylara geçelim.