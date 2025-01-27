İlkin Aydın Farklı Branşlardan Bir Kadro Kurdu, Kadroda Osimhen'i Unutmadı

İlkin Aydın, Galatasaray'ın bir sporcusu değil aynı zamanda sıkı bir taraftarı. Galatasaray'a olan sevgisini göstermekten geri durmayan İlkin yine Galatasaraylı cevabıyla taraftarın gönlünü fethetti. İlkin, TRT Spor Yıldız'da katıldığı bir programda farklı branşlardan bir takım kurdu. Milli sporcu, takımında Osimhen'e de yer ayırdı. Diğer isimler de birbirinden değerliydi. İşte o isimler...