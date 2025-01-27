İlkin Aydın Farklı Branşlardan Bir Kadro Kurdu, Kadroda Osimhen'i Unutmadı
İlkin Aydın Farklı Branşlardan Bir Kadro Kurdu, Kadroda Osimhen'i Unutmadı
İlkin Aydın, Galatasaray'ın bir sporcusu değil aynı zamanda sıkı bir taraftarı. Galatasaray'a olan sevgisini göstermekten geri durmayan İlkin yine Galatasaraylı cevabıyla taraftarın gönlünü fethetti. İlkin, TRT Spor Yıldız'da katıldığı bir programda farklı branşlardan bir takım kurdu. Milli sporcu, takımında Osimhen'e de yer ayırdı. Diğer isimler de birbirinden değerliydi. İşte o isimler...
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Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan İlkin Aydın, bu sevgisini her röportajında dile getiriyor. Bu kez kurduğu kadroda bunu gösterdi.
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TRT Spor Yıldız’a konuşan Galatasaray kaptanı İlkin Aydın’dan, farklı spor dallarından oyuncularla bir voleybol takımı kurması istendi.
İlkin'in kadrosunda; iki futbolcu, iki basketbolcu, iki voleybolcu ve bir de tenisçi vardı. Futboldaki bir isim ise Osimhen oldu.
İlkin Aydın kurduğu kadroyu şu şekilde açıkladı: "Messi, pasör olsun. Kobe ve ben köşe oynuyoruz. LeBron'u da pasör çaprazı yaptım. Futbolcular biraz kısa oluyor, pasör çaprazına okkalı birini koymak lazım."
İlkin, "Orta oyuncuya da Maja Poljak diyelim. Libero da Djokovic yaptım." diyerek asıl bombasını diğer orta oyuncu da anlattı.
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İlkin, "Orta oyuncu olarak Osimhen'i söyleyeceğim. Bana göre inanılmaz yetenekli ve bence her elementte kuvvetli biri olur ama orta oyuncu olsun, boyu da uzun." açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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