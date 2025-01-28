Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Portre Çalışması Dediğin: Trafik Kazası Geçiren Genç Kadın Tüm Makyajının Airbag’e Bulaştığı Anları Paylaştı

Portre Çalışması Dediğin: Trafik Kazası Geçiren Genç Kadın Tüm Makyajının Airbag’e Bulaştığı Anları Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.01.2025 - 20:35

İçerik Devam Ediyor

@sssiilaaa adlı TikTok kullanıcısı trafik kazası geçirdikten sonra aracının airbag’ini paylaştı. Yaptığı makyaj burun kontürüne kadar airbag’e geçmişti. Ancak adeta bir portreymişçesine her detayıyla geçmişti…

Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaza anında airbag’lerin nasıl açıldığını dahi hatırlamadığını dile getiren kadın, “Attığım çığlığa kadar belli olması” notuyla paylaşımı yapmıştı.

Kaza anında airbag’lerin nasıl açıldığını dahi hatırlamadığını dile getiren kadın, “Attığım çığlığa kadar belli olması” notuyla paylaşımı yapmıştı.

İzleyiciler ise geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra goygoya vurmayı da es geçmeyerek makyajını sabitlemesi gerektiğini söyledi.

İzleyiciler ise geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra goygoya vurmayı da es geçmeyerek makyajını sabitlemesi gerektiğini söyledi.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Turgut Güler

2011'de aynı şeyi yaşadım, anlık çarpmayla hava yastığı burnumu yakmıştı 😄