Portre Çalışması Dediğin: Trafik Kazası Geçiren Genç Kadın Tüm Makyajının Airbag’e Bulaştığı Anları Paylaştı

@sssiilaaa adlı TikTok kullanıcısı trafik kazası geçirdikten sonra aracının airbag’ini paylaştı. Yaptığı makyaj burun kontürüne kadar airbag’e geçmişti. Ancak adeta bir portreymişçesine her detayıyla geçmişti…
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kaza anında airbag’lerin nasıl açıldığını dahi hatırlamadığını dile getiren kadın, “Attığım çığlığa kadar belli olması” notuyla paylaşımı yapmıştı.
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İzleyiciler ise geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra goygoya vurmayı da es geçmeyerek makyajını sabitlemesi gerektiğini söyledi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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2011'de aynı şeyi yaşadım, anlık çarpmayla hava yastığı burnumu yakmıştı 😄