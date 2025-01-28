Lvbel C5’in Yeni Şarkısı “HAVHAVHAV”ı Sözlerinden Dolayı Tiye Alan İçerik Üreticisi Viral Oldu

Eski rap şarkılarına nazaran yeni rap şarkıları epey eleştiri alıyor. Özellikle de sözler açısından. Ancak dinlemeleri de eleştiriler kadar çok. Yeni bir şarkının çıkmasıyla viral olması an meselesi. Geçtiğimiz günlerde Lvbel C5 “HAVHAVHAV” isimli bir şarkı yayınladı.