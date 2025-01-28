Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Lvbel C5’in Yeni Şarkısı “HAVHAVHAV”ı Sözlerinden Dolayı Tiye Alan İçerik Üreticisi Viral Oldu

Lvbel C5’in Yeni Şarkısı “HAVHAVHAV”ı Sözlerinden Dolayı Tiye Alan İçerik Üreticisi Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.01.2025 - 21:32

İçerik Devam Ediyor

Eski rap şarkılarına nazaran yeni rap şarkıları epey eleştiri alıyor. Özellikle de sözler açısından. Ancak dinlemeleri de eleştiriler kadar çok. Yeni bir şarkının çıkmasıyla viral olması an meselesi. Geçtiğimiz günlerde Lvbel C5 “HAVHAVHAV” isimli bir şarkı yayınladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kısa sürede özellikle TikTok’ta popüler olan şarkıya @sevvalmertcanbuyuk adlı kullanıcıdan da ironi paylaşımı geldi.

Kısa sürede özellikle TikTok’ta popüler olan şarkıya @sevvalmertcanbuyuk adlı kullanıcıdan da ironi paylaşımı geldi.

“Yeni nesil rapçi” notuyla yapılan paylaşımda hayvan sesleri çıkaran içerik üreticisi kahkahaları topladı.

“Yeni nesil rapçi” notuyla yapılan paylaşımda hayvan sesleri çıkaran içerik üreticisi kahkahaları topladı.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın