Lvbel C5’in Yeni Şarkısı “HAVHAVHAV”ı Sözlerinden Dolayı Tiye Alan İçerik Üreticisi Viral Oldu

Eski rap şarkılarına nazaran yeni rap şarkıları epey eleştiri alıyor. Özellikle de sözler açısından. Ancak dinlemeleri de eleştiriler kadar çok. Yeni bir şarkının çıkmasıyla viral olması an meselesi. Geçtiğimiz günlerde Lvbel C5 “HAVHAVHAV” isimli bir şarkı yayınladı.
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Kısa sürede özellikle TikTok’ta popüler olan şarkıya @sevvalmertcanbuyuk adlı kullanıcıdan da ironi paylaşımı geldi.
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“Yeni nesil rapçi” notuyla yapılan paylaşımda hayvan sesleri çıkaran içerik üreticisi kahkahaları topladı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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