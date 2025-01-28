2000’leri Özleyenler Buraya! İçerik Üreticisi Deniz Altun’dan Duygulandıran 2000’ler Videosu

Film tadında kısa içerikleriyle alkışları hak eden Deniz Altun, 2000’li yıllar için paylaşımıyla hepimizi zamanda yolculuğa çıkardı. “Eskinin tadı bir başkaydı” diye yad edenlerdenseniz sizler de duygulanacaksınız. Sosyal medyanın hayatımızda böylesine gücü olmadığı, estetik algıların bizleri yönetmediği ve daha nice güzelliklerin olduğu o yıllarda hepimiz hayattan bir şekilde keyif alıyorduk.