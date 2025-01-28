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2000’leri Özleyenler Buraya! İçerik Üreticisi Deniz Altun’dan Duygulandıran 2000’ler Videosu

2000’leri Özleyenler Buraya! İçerik Üreticisi Deniz Altun’dan Duygulandıran 2000’ler Videosu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.01.2025 - 22:22

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Film tadında kısa içerikleriyle alkışları hak eden Deniz Altun, 2000’li yıllar için paylaşımıyla hepimizi zamanda yolculuğa çıkardı. “Eskinin tadı bir başkaydı” diye yad edenlerdenseniz sizler de duygulanacaksınız. Sosyal medyanın hayatımızda böylesine gücü olmadığı, estetik algıların bizleri yönetmediği ve daha nice güzelliklerin olduğu o yıllarda hepimiz hayattan bir şekilde keyif alıyorduk.

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Deniz Altun da o yıllarda bizleri mutlu eden, popüler olan her şeyi Socrates Dergi’nin 2000’ler Özel sayısıyla hatırlatmıştı.

Deniz Altun da o yıllarda bizleri mutlu eden, popüler olan her şeyi Socrates Dergi’nin 2000’ler Özel sayısıyla hatırlatmıştı.

Zamanda keyifli bir yolculuğun ardından bizlere de Deniz Altun’a teşekkür etmek düştü.

Zamanda keyifli bir yolculuğun ardından bizlere de Deniz Altun’a teşekkür etmek düştü.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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