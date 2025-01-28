Tepki Yağıyor: “Et Alamıyorum” Diyen Gurbetçiye, “Türkiye’ye Dön O Zaman” Yanıtı Geldi

Geçtiğimiz günlerde Osman adlı bir gurbetçi, iki market arabasını doldurduğunu, 600 euro ödediğini ancak içinde et olmadığını söylemişti ve isyan etmişti. Kısa sürede gündem olan videoya izleyicilerden de diğer gurbetçilerden de tepki geldi. İlk olarak Almanya’dan Erhan adlı popüler içerik üreticisi yanıt vermişti. Şimdiyse bir diğer popüler içerik üreticisi Aytaç Sevim’den yanıt geldi.