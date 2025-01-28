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Tepki Yağıyor: “Et Alamıyorum” Diyen Gurbetçiye, “Türkiye’ye Dön O Zaman” Yanıtı Geldi

Tepki Yağıyor: “Et Alamıyorum” Diyen Gurbetçiye, “Türkiye’ye Dön O Zaman” Yanıtı Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.01.2025 - 23:32

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Geçtiğimiz günlerde Osman adlı bir gurbetçi, iki market arabasını doldurduğunu, 600 euro ödediğini ancak içinde et olmadığını söylemişti ve isyan etmişti. Kısa sürede gündem olan videoya izleyicilerden de diğer gurbetçilerden de tepki geldi. İlk olarak Almanya’dan Erhan adlı popüler içerik üreticisi yanıt vermişti. Şimdiyse bir diğer popüler içerik üreticisi Aytaç Sevim’den yanıt geldi.

Almanya’dan Erhan’ın yanıtından burada bahsetmiştik. 👇

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Aytaç Sevim ise Almanya’da et alamadığını, hayat kalitesinin düşük olduğunu iddia eden Osman adlı kişiye şarkı yaptı.

Aytaç Sevim ise Almanya’da et alamadığını, hayat kalitesinin düşük olduğunu iddia eden Osman adlı kişiye şarkı yaptı.

Osman adlı kişinin Almanya’nın tadını çıkardığı görüntüler de yer alıyordu. “Türkiye’ye dön o zaman Osman” cümlesi de dikkat çekti.

Osman adlı kişinin Almanya’nın tadını çıkardığı görüntüler de yer alıyordu. “Türkiye’ye dön o zaman Osman” cümlesi de dikkat çekti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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