Almanya’da Et Alamadığını Söyleyen Gurbetçiye Bir Başka Gurbetçiden Kapak Gibi Yanıt Geldi

Almanya’da yaşayan Türklerin nedendir bilinmez, “Burada geçim zor” tarzında paylaşımları bitmiyor. Almanya’da yaşam kalitesinden memnun olmadıklarını, para kazanamadıklarını, her şeyin pahalı olduğunu söyledikleri belki de binlerce paylaşım gördük. Her seferinde de yorum kutuları basit bir ifade olan “Dön o zaman?” sözleriyle doldu. Ancak yine de bu paylaşımlar devam ediyor ve bir yenisi de Almanya’da et alamadığını iddia eden bir gurbetçiden geldi.
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308 ve 315 euroya ayrı ayrı iki alışveriş sepetini dolduran gurbetçi, et alamadığını “Bu saydıklarımın içinde et, kıyma yok” sözleriyle dile getirmişti.
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Almanya’dan Erhan adıyla içerikler üreten gurbetçiyse o kişiye yanıt vererek “Eğer haklıysan dön memleketine, dönemiyorsan burası öyle de kötü bir yer değil.” dedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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