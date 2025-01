Almanya’da Et Alamadığını Söyleyen Gurbetçiye Bir Başka Gurbetçiden Kapak Gibi Yanıt Geldi

Almanya’da yaşayan Türklerin nedendir bilinmez, “Burada geçim zor” tarzında paylaşımları bitmiyor. Almanya’da yaşam kalitesinden memnun olmadıklarını, para kazanamadıklarını, her şeyin pahalı olduğunu söyledikleri belki de binlerce paylaşım gördük. Her seferinde de yorum kutuları basit bir ifade olan “Dön o zaman?” sözleriyle doldu. Ancak yine de bu paylaşımlar devam ediyor ve bir yenisi de Almanya’da et alamadığını iddia eden bir gurbetçiden geldi.