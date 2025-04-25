Papa Olanlar Neden Kendilerine Yepyeni Bir İsim Seçiyor?
Papa seçilen kişilerin adlarını değiştirip bambaşka bir isimle anıldığını mutlaka duymuşsunuzdur. İlk anda bu durum biraz garip gelebiliyor çünkü insan doğduğu adı neden bırakmak ister ki? Üstelik bu sadece birkaç kişiye özgü bir tercih de değil, yüzyıllardır süren bir gelenek. Peki bir papa neden kendi adını kullanmak yerine yeni bir isim seçme ihtiyacı duyar? Gelin bakalım!
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Başlangıçta, Roma Katolik Kilisesi'nde seçilen papalar kendi doğum isimlerini kullanmaya devam ediyordu ve bu yıllarca böyle sürdü.
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İlk başta bu isim değişikliği düzenli bir kural haline gelmedi ve çoğu papa doğum isimlerini kullanmaya devam etti.
Günümüzde bir papa, seçtiği isimle genellikle görev süresindeki misyonunu ve mesajını da dünyaya duyuruyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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