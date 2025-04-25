Papa Olanlar Neden Kendilerine Yepyeni Bir İsim Seçiyor?

Ta ki 983 yılında Pietro Canepanova papa seçilene kadar... Pietro, Hristiyanlık dünyasında çok kutsal kabul edilen Aziz Petrus'un ismini doğrudan kullanmanın uygun olmayacağını düşündü ve bu yüzden John XIV adını aldı. Onun ardından gelen Giovanni di Gallina Alba ise doğrudan kendi ismiyle, John XV olarak görev yaptı.

956 yılından sonra ise papalar arasında farklı bir eğilim oluştu ve yeni seçilen liderlerin neredeyse hepsi 'regnal name' yani tahta çıkış ismi almaya başladı. 1522'de Papa Adrian VI, doğum adını kullanan son papa olarak tarihe geçti ve ardından bu isim değiştirme, gelenek haline geldi.