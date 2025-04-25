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Papa Olanlar Neden Kendilerine Yepyeni Bir İsim Seçiyor?

Papa Olanlar Neden Kendilerine Yepyeni Bir İsim Seçiyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.04.2025 - 12:35

Papa seçilen kişilerin adlarını değiştirip bambaşka bir isimle anıldığını mutlaka duymuşsunuzdur. İlk anda bu durum biraz garip gelebiliyor çünkü insan doğduğu adı neden bırakmak ister ki? Üstelik bu sadece birkaç kişiye özgü bir tercih de değil, yüzyıllardır süren bir gelenek. Peki bir papa neden kendi adını kullanmak yerine yeni bir isim seçme ihtiyacı duyar? Gelin bakalım!

Kaynak 1, Kaynak 2

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Başlangıçta, Roma Katolik Kilisesi'nde seçilen papalar kendi doğum isimlerini kullanmaya devam ediyordu ve bu yıllarca böyle sürdü.

Başlangıçta, Roma Katolik Kilisesi'nde seçilen papalar kendi doğum isimlerini kullanmaya devam ediyordu ve bu yıllarca böyle sürdü.

Ancak 533 yılında Papa John II, bu geleneği değiştiren ilk kişi oldu. Asıl adı Mercurius olan John II, Roma tanrılarından birinin ismini taşımanın Hristiyan bir lider için uygun olmadığını düşündü. Böylece, Hristiyanlık değerlerine daha uygun bir isim almak için kendi isteğiyle “John” ismini seçti. Ondan sonra gelen Papa John III de aynı yolu izleyerek doğum adı Catelinus'u bırakıp John adını benimsedi.

İlk başta bu isim değişikliği düzenli bir kural haline gelmedi ve çoğu papa doğum isimlerini kullanmaya devam etti.

İlk başta bu isim değişikliği düzenli bir kural haline gelmedi ve çoğu papa doğum isimlerini kullanmaya devam etti.

Ta ki 983 yılında Pietro Canepanova papa seçilene kadar... Pietro, Hristiyanlık dünyasında çok kutsal kabul edilen Aziz Petrus'un ismini doğrudan kullanmanın uygun olmayacağını düşündü ve bu yüzden John XIV adını aldı. Onun ardından gelen Giovanni di Gallina Alba ise doğrudan kendi ismiyle, John XV olarak görev yaptı. 

956 yılından sonra ise papalar arasında farklı bir eğilim oluştu ve yeni seçilen liderlerin neredeyse hepsi 'regnal name' yani tahta çıkış ismi almaya başladı. 1522'de Papa Adrian VI, doğum adını kullanan son papa olarak tarihe geçti ve ardından bu isim değiştirme, gelenek haline geldi.

Günümüzde bir papa, seçtiği isimle genellikle görev süresindeki misyonunu ve mesajını da dünyaya duyuruyor.

Günümüzde bir papa, seçtiği isimle genellikle görev süresindeki misyonunu ve mesajını da dünyaya duyuruyor.

Örneğin Jorge Bergoglio, Papa olduğunda “Francis” adını seçerek, Aziz Francis’in fakirlere olan bağlılığını ve sadeliğini örnek aldığını vurguladı. Albino Luciani, seleflerine saygı göstermek için 'John Paul' adını aldı; ardından Karol Wojtyla da onun anısını yaşatmak adına 'John Paul II' adını kullandı. İsimlerin popülerlik oranlarına bakıldığında en çok tercih edilen ismin 'John' olduğu görülüyor. 

Bunun yanında, Gregory ve Benedict isimleri de oldukça sık kullanılmış ve Francis gibi bazı isimler ise sadece bir kez tercih edilerek tarihte özel yer edinmiş durumda.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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