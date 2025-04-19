Çekimlerde Neden Başka Renk Değil de Özellikle "Yeşil" Perde Kullanılıyor?

Film sahneleri ya da haber stüdyolarında karşımıza çıkan yeşil perde aslında teknik adıyla bir chroma key perdesidir ve temel olarak bir görselin belirli renk aralıklarını saydamlaştırarak o alanlara başka görüntüler eklenmesini sağlar.

Bu teknoloji ilk kez 1930’larda kullanılmaya başlansa da kökeni çok daha eskiye, 1800’lerin sonlarına kadar uzanır. İlk denemelerde siyah örtüler ve çift pozlama teknikleriyle çalışılmış, ardından 1940’ta mavi ekran yöntemiyle ilk Oscar ödüllü özel efekt uygulanmıştır.

Bugünse bu teknoloji sadece dev sinema prodüksiyonlarında değil, Zoom toplantılarında ve TikTok videolarında bile kullanılır hale geldi.