Çekimlerde Neden Başka Renk Değil de Özellikle "Yeşil" Perde Kullanılıyor?
Süper kahraman filmlerinde, bilim kurgu sahnelerinde ya da hava durumu yayınlarında arkada oynayan o sihirli görüntülerin nasıl yerleştirildiğini hepimiz az çok tahmin ederiz. Yeşil perde teknolojisinin ne işe yaradığını bilmesek bile bir şeylerin sonradan eklendiğini sezmek zor değildir. Fakat işin içine biraz daha derinlemesine girince aslında sadece bir arka planın silinip yerine başka bir görüntünün eklenmesinden çok daha karmaşık bir sistemin işlediğini görüyoruz. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor: Yeşil perde sadece bir tesadüf mü yoksa çok bilinçli bir seçim mi?
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İlk önce şu soruyla başlayalım: Yeşil perde nedir, tam olarak nasıl çalışır?
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Peki neden mavi ya da başka bir renk değil de özellikle yeşil kullanılıyor?
Gerçek mekanda çekim yapmak ya da oyuncuları bir araya getirmek oldukça masraflı ve zaman alıcı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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