Black Mirror'ın 7. Sezonunda Muhtemelen Gözden Kaçırdığınız İnce Detaylar
Black Mirror’ın yedinci sezonu nihayet geldi ve hepimizi yine karanlık, çarpıcı bir teknoloji kabusunun içine çekti. Her bölüm kendi başına bir dünya sunarken, aslında tüm sezona yayılan görünmez iplerle birbirine bağlanıyor. Eskiden tanıdığımız karakterler, eski şarkılar, tanıdık şirketler ve hatta unutulmuş posterler bile bu sezon yeniden karşımıza çıkıyor. O yüzden, bu sezonu bir kez daha dikkatli izlemenizi gerektirecek detaylarla baş başa bırakıyoruz sizi.
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Waldo geri döndü ve sadece bir posterle değil.
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San Junipero’nun izleri hala taze.
Ekranlar sadece ekran değil, başka bölümleri fısıldıyor.
Şirket isimleri değişse de etik sorular aynı kalıyor.
Alt yazılarda, ekran kenarlarında ve haber başlıklarında anlatılan başka hikayeler var.
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Günümüzün çok da uzağında değiliz... Belki de içindeyiz.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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