Black Mirror'ın 7. Sezonunda Muhtemelen Gözden Kaçırdığınız İnce Detaylar

İkinci sezonun politik taşlaması Waldo Zamanı'nda tanıdığımız, mavi ve sivri dilli Waldo karakteri bu sezon da sahnede. Ama bu kez bir siyasi kampanya yürütmüyor; posterlerde, çizgi romanlarda, hatta USS Callister devam bölümünde bile küçük ama dikkat çekici rollerde karşımıza çıkıyor.

Waldo’nun orijinal bölümü 2010’larda geçerken, bu sezonki 'Oyuncak' bölümü 90’lara uzanan bir geçmiş sunuyor. Yani sandığımızın aksine karakterler yalnızca bir zaman çizelgesine ait olmayabilir.