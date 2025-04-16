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Black Mirror'ın 7. Sezonunda Muhtemelen Gözden Kaçırdığınız İnce Detaylar

Black Mirror'ın 7. Sezonunda Muhtemelen Gözden Kaçırdığınız İnce Detaylar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 12:26

Black Mirror’ın yedinci sezonu nihayet geldi ve hepimizi yine karanlık, çarpıcı bir teknoloji kabusunun içine çekti. Her bölüm kendi başına bir dünya sunarken, aslında tüm sezona yayılan görünmez iplerle birbirine bağlanıyor. Eskiden tanıdığımız karakterler, eski şarkılar, tanıdık şirketler ve hatta unutulmuş posterler bile bu sezon yeniden karşımıza çıkıyor. O yüzden, bu sezonu bir kez daha dikkatli izlemenizi gerektirecek detaylarla baş başa bırakıyoruz sizi.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Waldo geri döndü ve sadece bir posterle değil.

Waldo geri döndü ve sadece bir posterle değil.

İkinci sezonun politik taşlaması Waldo Zamanı'nda tanıdığımız, mavi ve sivri dilli Waldo karakteri bu sezon da sahnede. Ama bu kez bir siyasi kampanya yürütmüyor; posterlerde, çizgi romanlarda, hatta USS Callister devam bölümünde bile küçük ama dikkat çekici rollerde karşımıza çıkıyor.

Waldo’nun orijinal bölümü 2010’larda geçerken, bu sezonki 'Oyuncak' bölümü 90’lara uzanan bir geçmiş sunuyor. Yani sandığımızın aksine karakterler yalnızca bir zaman çizelgesine ait olmayabilir.

San Junipero’nun izleri hala taze.

San Junipero’nun izleri hala taze.

Üçüncü sezonun en duygusal ve umut dolu bölümlerinden biri olan San Junipero, bu sezon da adını unutturmadı. İlk ve üçüncü bölümlerde geçen Juniper Lodge, Juniper Drive ve Hotel Reverie gibi isimler sadece tesadüf değil. Bu yerler, gerçek hayattan kaçışın ve sanal bir cennette huzur arayışının sembolleri. Özellikle Brandy’nin içinde kaybolduğu film seti, tıpkı San Junipero’daki karakterler gibi kişinin gerçek hayattan kopup sanal dünyaya bağlanmasını konu alıyor.

Ekranlar sadece ekran değil, başka bölümleri fısıldıyor.

Ekranlar sadece ekran değil, başka bölümleri fısıldıyor.

Yedinci sezonda bilgisayar ekranlarına, sosyal medya arayüzlerine ve video platformlarına dikkatli bakanlar, önceki sezonlardan pek çok referans yakalayabilir. 'I_AM_WALDO' adlı kullanıcı, 'Demon 79' bölümüne yapılan YouTube yan sekme göndermeleri ve USS Callister'a bağlanan oyuncu seçimleri sadece birkaç örnek.

Sanki Black Mirror karakterleri aynı dijital evrende var oluyor da yolları sadece zaman zaman kesişiyor gibi.

Şirket isimleri değişse de etik sorular aynı kalıyor.

Şirket isimleri değişse de etik sorular aynı kalıyor.

Her sezon olduğu gibi bu sezonda da karşımıza yeni şirketler çıkıyor ama eski dostları da unutmuyoruz. Ditta adlı şirket birden fazla bölümde karşımıza çıkarken, Tuckersoft yeniden hayat buluyor. Hatta Bandersnatch'te gördüğümüz bu şirketin ofisi, yeni sezondaki Ditta’nın tam karşısında yer alıyor. Beyaz Ayı'dan tanıdığımız tavuk zinciri, 'Sus ve Dans Et' karakterinin çalıştığı yer olarak yeniden karşımıza çıkıyor. 

Hatta bir badem sütü markasının adının bile eski bir bölüm karakteriyle bağlantılı olması, bu detayların ne kadar bilinçli yerleştirildiğini kanıtlar nitelikte. Ancak asıl dikkat çeken, her bölümde aynı şekil ve göz rengine sahip 'Nubbins' cihazlarının varlığı... Bu teknoloji, neredeyse tüm evrene yayılmış durumda.

Alt yazılarda, ekran kenarlarında ve haber başlıklarında anlatılan başka hikayeler var.

Alt yazılarda, ekran kenarlarında ve haber başlıklarında anlatılan başka hikayeler var.

Final bölümünün sonunda karakterler haberlere göz gezdirirken, ekrandaki alt yazılarda dizinin önceki bölümlerine yapılan göndermeler dikkat çekiyor. Streamberry’ye gelen yeni içerikler, eski karakterlerin yeni kariyer maceraları ve hatta ilk bölümdeki başbakanın reality show’a katılması gibi detaylar, sadece dikkatli izleyicilerin fark edeceği eğlenceli sürprizler sunuyor.

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Günümüzün çok da uzağında değiliz... Belki de içindeyiz.

Günümüzün çok da uzağında değiliz... Belki de içindeyiz.

Yeni sezonda yapay zeka modellerinden bahseden küçük yazılar, popüler video platformlarındaki komplo videoları ve güncel bir oyun olan Balatro’nun ekranlarda gösterilmesi, dizinin güncelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hatta bazı sahneler, dizinin kendine yönelttiği ince alayları bile barındırıyor gibi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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