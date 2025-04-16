Aşkla İzlerken Yüzünüzde Tebessüm Oluşturacak Son 15 Yılın En İyi Romantik Komedi Filmleri
Film izlemek ama hiç gerilmemek aksine sanki tatlı bir esinti varmış gibi huzurla ekrana bakmak mı istiyorsunuz? Romantik komedi filmleri tam da size göre! Hem aşkla ekrana bakmak hem de izlerken tebessüm etmek mümkün.
Sizi son 15 yılın en iyi romantik komedi filmleriyle baş başa bırakalım!
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1. The Big Sick (2017)
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2. Palm Springs (2020)
3. Crazy, Stupid, Love (2011)
4. Crazy Rich Asians (2018)
5. Long Shot (2019)
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6. Love, Simon (2018)
7. About Time (2013)
8. La La Land (2016)
9. To All the Boys I've Loved Before (2018)
10. Set It Up (2018)
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11. The Lovebirds (2020)
12. Yesterday (2019)
13. Isn't It Romantic (2019)
14. Love Hard (2021)
15. Marry Me (2022)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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