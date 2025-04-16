Aşkla İzlerken Yüzünüzde Tebessüm Oluşturacak Son 15 Yılın En İyi Romantik Komedi Filmleri

Natalie, bir flört uygulamasında tanıştığı Josh'la derin bir bağ kurar ve ona Noel'de sürpriz yapmak için New York'un Lake Placid kasabasına gider. Ancak vardığında, Josh'un aslında başka birinin fotoğraflarını kullandığını ve onu kandırdığını öğrenir. Josh, Natalie'den ailesine sevgilisiymiş gibi davranmasını ister; karşılığında ise Natalie'ye, gerçek fotoğraflarını kullandığı arkadaşı Tag ile tanışma fırsatı sunar. Bu süreçte Natalie, kendini tanımaya ve gerçek aşkın ne olduğunu keşfetmeye başlar.​