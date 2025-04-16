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Aşkla İzlerken Yüzünüzde Tebessüm Oluşturacak Son 15 Yılın En İyi Romantik Komedi Filmleri

Aşkla İzlerken Yüzünüzde Tebessüm Oluşturacak Son 15 Yılın En İyi Romantik Komedi Filmleri

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2025 - 08:01

Film izlemek ama hiç gerilmemek aksine sanki tatlı bir esinti varmış gibi huzurla ekrana bakmak mı istiyorsunuz? Romantik komedi filmleri tam da size göre! Hem aşkla ekrana bakmak hem de izlerken tebessüm etmek mümkün. 

Sizi son 15 yılın en iyi romantik komedi filmleriyle baş başa bırakalım!

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1. The Big Sick (2017)

1. The Big Sick (2017)

Pakistan kökenli komedyen Kumail, Amerikalı Emily ile tanışır ve aralarında beklenmedik bir aşk başlar. Emily'nin ani hastalığı, Kumail'i hem ailesiyle hem de kendi duygularıyla yüzleşmeye zorlar. Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, kültürel çatışmaları ve aşkı mizahi bir dille işler.​

2. Palm Springs (2020)

2. Palm Springs (2020)

Nyles ve Sarah, bir düğünde tanıştıktan sonra zaman döngüsüne hapsolurlar ve aynı günü tekrar tekrar yaşarlar. Bu durum, ikilinin birbirlerini tanımalarına ve hayata dair yeni bakış açıları geliştirmelerine neden olur. Film, klasik romantik komedi formülüne bilim kurgu unsurları ekleyerek taze bir yaklaşım sunar.​

3. Crazy, Stupid, Love (2011)

3. Crazy, Stupid, Love (2011)

Cal Weaver, eşinin ayrılmak istemesiyle hayatı altüst olan bir adamdır. Genç ve çekici Jacob'un yardımıyla flört dünyasına geri döner. Film, aşkın farklı yaşlardaki yansımalarını eğlenceli bir şekilde ele alır.​

4. Crazy Rich Asians (2018)

4. Crazy Rich Asians (2018)

Rachel, erkek arkadaşı Nick'in ailesiyle tanışmak için Singapur'a gider ve onun aslında zengin bir ailenin varisi olduğunu öğrenir. Bu durum, Rachel'ın ilişkisini ve kimliğini sorgulamasına neden olur. Film, kültürel farklıklar ve aşkın gücünü işler.​

5. Long Shot (2019)

5. Long Shot (2019)

Gazeteci Fred, çocukluk aşkı ve ABD Dışişleri Bakanı Charlotte ile yeniden karşılaşır. Charlotte, başkanlık kampanyasında Fred'i konuşma yazarı olarak işe alır. Film, politik ortamda gelişen beklenmedik bir aşkı mizahi bir dille anlatır.​

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6. Love, Simon (2018)

6. Love, Simon (2018)

Simon, kimliğini gizleyen bir lise öğrencisidir ve bir sınıf arkadaşına âşık olur. Bu süreçte, kendi kimliğini kabul etme ve aşkını yaşama cesareti bulur. Film, gençlik, kimlik ve aşk temalarını işler.​

7. About Time (2013)

7. About Time (2013)

21 yaşına geldiğinde zamanda yolculuk yapabildiğini keşfeden Tim, hayatını ve aşkını şekillendirmeye çalışır. Ancak geçmişi değiştirmek, beklenmedik sonuçlara yol açar. Film, zamanın ve sevginin değerini vurgular.​

8. La La Land (2016)

8. La La Land (2016)

Mia ve Sebastian, Los Angeles'ta hayallerinin peşinden koşarken birbirlerine âşık olurlar. Ancak kariyer hedefleri, ilişkilerini zorlar. Film, müzik ve dansla süslenmiş modern bir aşk hikâyesi sunar.​

9. To All the Boys I've Loved Before (2018)

9. To All the Boys I've Loved Before (2018)

Lara Jean'e gizli aşk mektupları yanlışlıkla gönderilir ve hayatı bir anda değişir. Bu olay, beklenmedik bir romantik ilişkiye yol açar. Film, gençlik aşkının tatlı ve karmaşık yönlerini gösterir.​

10. Set It Up (2018)

10. Set It Up (2018)

İki asistan, patronlarını meşgul etmek için onları birbirleriyle eşleştirmeye karar verir. Bu plan, kendi aralarında da bir bağ oluşmasına neden olur. Film, modern iş dünyasında aşkın bulunabileceğini gösterir.​

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11. The Lovebirds (2020)

11. The Lovebirds (2020)

Jibran ve Leilani, ilişkilerini sonlandırmak üzereyken bir cinayete tanık olurlar ve kendilerini bir suçun içinde bulurlar. Olayı çözmeye çalışırken, aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu yeniden keşfederler. Film, aksiyon ve romantizmi mizahi bir dille harmanlar.​

12. Yesterday (2019)

12. Yesterday (2019)

Jack, global bir elektrik kesintisi sonrası Beatles'ın hiç var olmadığını keşfeder ve onların şarkılarını kendi eseri gibi sunar. Bu ani şöhret, Jack'in çocukluk aşkı Ellie ile ilişkisini karmaşıklaştırır. Film, müzik ve aşkın kesiştiği eğlenceli bir hikâye sunar.​

13. Isn't It Romantic (2019)

13. Isn't It Romantic (2019)

Natalie, başını çarptıktan sonra kendini bir romantik komedi dünyasında bulur. Bu yeni gerçeklikte, aşkı ve kendini keşfeder. Film, romantik komedi klişelerini eğlenceli bir şekilde sorgular.​

14. Love Hard (2021)

14. Love Hard (2021)

Natalie, bir flört uygulamasında tanıştığı Josh'la derin bir bağ kurar ve ona Noel'de sürpriz yapmak için New York'un Lake Placid kasabasına gider. Ancak vardığında, Josh'un aslında başka birinin fotoğraflarını kullandığını ve onu kandırdığını öğrenir. Josh, Natalie'den ailesine sevgilisiymiş gibi davranmasını ister; karşılığında ise Natalie'ye, gerçek fotoğraflarını kullandığı arkadaşı Tag ile tanışma fırsatı sunar. Bu süreçte Natalie, kendini tanımaya ve gerçek aşkın ne olduğunu keşfetmeye başlar.​

15. Marry Me (2022)

15. Marry Me (2022)

Pop yıldızı Kat Valdez, sahnede evlenmeye hazırlanırken nişanlısının ihanetini öğrenir ve seyircilerden biri olan Charlie ile evlenmeye karar verir. Bu beklenmedik karar, ikilinin hayatlarını tamamen değiştirir. Film, modern aşkın sürprizlerini ve medyanın etkisini ele alır. ​

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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